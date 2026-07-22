Ya no queda nada de Pirámide: culmina el derribo de la mítica discoteca de Cabanes

A menos de cuatro meses de cumplir su 25º aniversario, Pirámide ya ha desaparecido para siempre del mapa. La mítica macrodiscoteca de Cabanes, que abrió sus puertas el 3 de noviembre de 2001 y durante años fue templo de peregrinación para miles de amantes de la música, la fiesta y la Ruta del Bakalao, ha quedado reducida definitivamente a escombros. Donde antes hubo colas, focos, bolos de famosos y noches interminables de fiesta, ahora solo queda una gran explanada marcada por los restos del derribo y el recuerdo de una etapa que ya no volverá.

La estructura de la antigua discoteca ha desaparecido por completo. / Alfonso Donaire

Las obras de demolición de la antigua discoteca, ejecutadas por Grupo Ravi, ya han finalizado por completo. La imagen actual del recinto, situado a la entrada de Cabanes, poco tiene que ver con la mole abandonada, vandalizada y cubierta de grafitis que durante los últimos años se había convertido en una de las estampas más deterioradas de la entrada al municipio. El único elemento de entonces que ha sobrevivido son las palmeras repartidas por el recinto.

El derribo pone punto final a la existencia física de una discoteca que llegó a ser considerada la más grande de España y que, tras su cierre como local nocturno, fue reconvertida en el complejo de banquetes San Lázaro. Sin embargo, los últimos años estuvieron marcados por el abandono, las incursiones de curiosos y el avanzado estado de ruina de unas instalaciones que ya suponían un problema para Cabanes.

Alfonso Donaire

En estos momentos, según confirma la alcaldesa, Virginia Martí, los trabajos se centran ya en la instalación del vallado perimetral de la parcela. De hecho, recuerda que la promotora del nuevo proyecto, la multinacional estadounidense Copart, ha aprovechado el expediente de demolición que el Ayuntamiento había iniciado en su día debido a la peligrosidad del edificio. Aunque se trataba de una propiedad privada, el consistorio llevaba tiempo preocupado por el estado de la antigua discoteca y por la imagen que ofrecía en uno de los principales accesos a la localidad.

«Si el espacio se quedara conforme está ahira, ya sería algo positivo y otra historia para el pueblo. Ya está mucho más aseado, porque no era de recibo tener un edificio en ruinas a la entrada del municipio y a la vista de todos», señala a Mediterráneo.

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Pendientes del cambio de uso

La desaparición de Pirámide abre ahora la puerta a la nueva vida de la parcela. Copart, empresa estadounidense especializada en la subasta on line para profesionales de vehículos siniestrados, averiados y usados, adquirió el complejo para implantar en Cabanes una campa de vehículos. No obstante, su puesta en marcha no será inmediata.

La alcaldesa explica que continúa abierta la tramitación para solicitar la ampliación de la declaración de interés comunitario (DIC), un trámite imprescindible al tratarse de suelo no urbanizable. La primera edila recuerda que en su momento el uso del recinto estaba vinculado a una discoteca y un complejo hotelero, por lo que la compañía solicita un cambio de actividad para poder habilitar la futura campa.

Las palmeras son el único elemento que prácticamente sobrevivirá de la antigua discoteca. / Alfonso Donaire

74.000 m² y 30 años de vigencia

La documentación presentada ante la Generalitat recoge precisamente la petición de ampliar el ámbito, el plazo y el uso de la DIC ya concedida en su día en ese suelo no urbanizable. La solicitud sitúa la actuación en el margen este de la CV-10, a la altura del kilómetro 38, dentro de Cabanes. La documentación incluye una relación de parcelas cuya superficie total asciende a 74.308 m². También fija una valoración global de 463.150 euros, un canon de 9.263 euros y un plazo de vigencia de 30 años.

Pese a que el derribo ya ha concluido, el Ayuntamiento no tiene constancia de que Copart haya solicitado la licencia de obras para construir su futura sede. Por tanto, la transformación del solar en campa todavía tendrá que esperar al avance de la tramitación urbanística y administrativa.

Galería de fotos del derribo de la mítica discoteca Pirámide en Cabanes / Toni Losas

Módulos prefabricados

En cualquier caso, la intervención prevista no requerirá grandes construcciones. Las obras serán de poca envergadura, ya que la mayor parte de las instalaciones estarán formadas por módulos prefabricados, similares a los que utilizan cadenas de restauración rápida para levantar oficinas o espacios auxiliares de forma ágil.

La última conversación entre el Ayuntamiento y Copart se produjo hace alrededor de una semana. En ese contacto, Martí trasladó a la empresa la petición municipal de instalar vegetación en el perímetro de la parcela para tratar de embellecer la zona y suavizar el impacto visual del futuro recinto.

GALERÍA DE FOTOS | Abandonada, en ruinas y llena de grafitis: así está lo que queda de la discoteca Pirámide en pleno 2024 / David Donaire

La operación supone así el cierre definitivo de una etapa y el inicio de otra muy distinta. Pirámide ya no existe como edificio, pero su nombre sigue cargado de memoria para varias generaciones. La discoteca que marcó noches de gloria para miles de personas queda ahora borrada físicamente del paisaje de Cabanes, mientras la parcela se prepara para cambiar la música y la fiesta por la automoción, las pujas virtuales y una campa de vehículos vinculada a la expansión de Copart en España.