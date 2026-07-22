Un 'geocaching' musical convertirá las calles del casco urbano de Benicàssim en un juego familiar

Las familias podrán recorrer este sábado las calles del casco urbano de Benicàssim siguiendo pistas, superando pruebas y descubriendo la estrecha relación del municipio con la música. La actividad Family Fest. Geocaching musical en las calles del pueblo forma parte del programa oficial de visitas guiadas.

La propuesta comenzará el sábado 25 de julio, a las 18.30 horas, en la plaza de la Constitución, detrás de la iglesia de Santo Tomás. La experiencia tendrá una duración aproximada de una hora y media y finalizará a las 20.00 horas.

El recorrido, de dos kilómetros y dificultad baja, está especialmente recomendado para familias. A través de una dinámica participativa y sonora, pequeños y mayores conocerán las diferentes músicas que forman parte de la identidad cultural de Benicàssim.

El flamenco, el jazz, el blues, la guitarra clásica, el rock, el pop independiente o el reggae estarán presentes en una actividad que pretende acercar a los participantes a la cultura musical de una forma entretenida y accesible.

El precio general de la visita es de 3 euros, mientras que la tarifa reducida cuesta 1,50 euros. La organización recomienda acudir con ropa y calzado deportivo, además de llevar agua para completar cómodamente el itinerario.