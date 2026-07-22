Este sábado
Un 'geocaching' musical convertirá las calles del casco urbano de Benicàssim en un juego familiar
La ruta recorrerá dos kilómetros desde la plaza de la Constitución, durará hora y media y tendrá un precio general de 3 euros
Las familias podrán recorrer este sábado las calles del casco urbano de Benicàssim siguiendo pistas, superando pruebas y descubriendo la estrecha relación del municipio con la música. La actividad Family Fest. Geocaching musical en las calles del pueblo forma parte del programa oficial de visitas guiadas.
La propuesta comenzará el sábado 25 de julio, a las 18.30 horas, en la plaza de la Constitución, detrás de la iglesia de Santo Tomás. La experiencia tendrá una duración aproximada de una hora y media y finalizará a las 20.00 horas.
El recorrido, de dos kilómetros y dificultad baja, está especialmente recomendado para familias. A través de una dinámica participativa y sonora, pequeños y mayores conocerán las diferentes músicas que forman parte de la identidad cultural de Benicàssim.
El flamenco, el jazz, el blues, la guitarra clásica, el rock, el pop independiente o el reggae estarán presentes en una actividad que pretende acercar a los participantes a la cultura musical de una forma entretenida y accesible.
El precio general de la visita es de 3 euros, mientras que la tarifa reducida cuesta 1,50 euros. La organización recomienda acudir con ropa y calzado deportivo, además de llevar agua para completar cómodamente el itinerario.
- El FIB deja un Benicàssim a medio gas en pleno verano: 'Facturamos entre un 50% y un 60% menos que un fin de semana normal
- Un pueblo de Castellón descubre un refugio de la Guerra Civil durante la remodelación de una travesía
- Un pueblo de Castellón volverá a iluminar el cielo con un espectáculo de 300 drones en la playa
- Cogida en las fiestas de Moncofa: el toro cornea a un joven y lo levanta dos veces en el aire
- La nueva ruta para descubrir paisajes espectaculares del interior de Castellón: ocho miradores con columpios entre montañas, barrancos y bosques
- Panoramic invertirá 150 millones para crear más de 500 viviendas en Moncofa: terminada la primera fase
- Un autónomo de Castellón lleva tres meses sin prestación tras morir su esposa y cerrar el negocio familiar: 'Estoy sin ingresos, sin bar y sin mi mujer
- Un tractor 'desaloja' las sillas y sombrillas abandonadas para reservar sitio en las playas de Orpesa