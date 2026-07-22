Celebraciones en honor a Santa María Magdalena
Moncofa honra a su patrona con el día de la Festa Major en la víspera del desembarco
La ofrenda de flores, la procesión y el homenaje a los mayores centraron una jornada marcada por la emoción y la tradición
Moncofa vivió este miércoles uno de los días más emotivos de sus fiestas patronales con la celebración de la Festa Major en honor a Santa María Magdalena. Los actos más destacados se desarrollaron por la tarde, con una multitudinaria ofrenda floral que llenó por completo la iglesia parroquial dedicada a la patrona.
A continuación, tuvo lugar la tradicional procesión por el recorrido habitual, en la que se vivió uno de los momentos más emocionantes de la jornada. Al llegar a la plaza del Pla, los jóvenes marineros giraron la imagen de Santa María Magdalena para que mirara hacia el mar, en una escena cargada de simbolismo y devoción.
La reina de las fiestas, Alicia Pedrós, y su corte de honor fueron también protagonistas de la jornada. Durante la procesión recibieron numerosos aplausos y vítores de los vecinos y visitantes que se acercaron para contemplar el paso de la patrona y de las autoridades municipales.
Antes del inicio de la procesión se celebró la bendición del nuevo estandarte que portarán los marineros en honor a Santa María Magdalena.
La celebración de la fiesta mayor sirvió, además, para rendir homenaje a las personas de mayor edad de Moncofa. En esta edición, los reconocimientos recayeron en Lourdes Castell Clausell, Vicente Arnau Paradís y el matrimonio formado por Marcelino Ginés Ginés y María Dolores Martí Recatalà.
En el acto participaron la reina y su corte de honor, así como las autoridades municipales, encabezadas por el alcalde, José María Andrés, y la concejala de Fiestas, María Teresa Alemany, junto al resto de integrantes de la corporación municipal.
Por la noche, la mascletà multicolor disparada por la pirotecnia Peñarroja y el concierto de la Societat Unió Musical Santa Cecilia de Moncofa pusieron el color y la música a una jornada que quedará en el recuerdo de los vecinos y devotos de la patrona.
Durante la mañana también se celebró un sentido homenaje a todas las vecinas del municipio que llevan el nombre de Magdalena. El protagonismo recayó en la de mayor edad, Magdalena Ribera, y en la más joven, Magdalena Martí.
La programación continuará este jueves con uno de los actos más multitudinarios y esperados de las fiestas: el desembarco de Santa María Magdalena, que tendrá lugar a las 20.00 horas a orillas del mar, en la playa del Grao.
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