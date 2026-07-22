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Celebraciones en honor a Santa María Magdalena

Moncofa honra a su patrona con el día de la Festa Major en la víspera del desembarco

La ofrenda de flores, la procesión y el homenaje a los mayores centraron una jornada marcada por la emoción y la tradición

Un instante de la procesión de este miércoles en Moncofa.

Un instante de la procesión de este miércoles en Moncofa. / Miguel Ángel Sánchez

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Miguel Ángel Sánchez

Moncofa

Moncofa vivió este miércoles uno de los días más emotivos de sus fiestas patronales con la celebración de la Festa Major en honor a Santa María Magdalena. Los actos más destacados se desarrollaron por la tarde, con una multitudinaria ofrenda floral que llenó por completo la iglesia parroquial dedicada a la patrona.

A continuación, tuvo lugar la tradicional procesión por el recorrido habitual, en la que se vivió uno de los momentos más emocionantes de la jornada. Al llegar a la plaza del Pla, los jóvenes marineros giraron la imagen de Santa María Magdalena para que mirara hacia el mar, en una escena cargada de simbolismo y devoción.

La reina y su corte de honor no faltaron a la procesión.

La reina y su corte de honor no faltaron a la procesión. / Miguel Ángel Sánchez

La reina de las fiestas, Alicia Pedrós, y su corte de honor fueron también protagonistas de la jornada. Durante la procesión recibieron numerosos aplausos y vítores de los vecinos y visitantes que se acercaron para contemplar el paso de la patrona y de las autoridades municipales.

Antes del inicio de la procesión se celebró la bendición del nuevo estandarte que portarán los marineros en honor a Santa María Magdalena.

La celebración de la fiesta mayor sirvió, además, para rendir homenaje a las personas de mayor edad de Moncofa. En esta edición, los reconocimientos recayeron en Lourdes Castell Clausell, Vicente Arnau Paradís y el matrimonio formado por Marcelino Ginés Ginés y María Dolores Martí Recatalà.

En el acto participaron la reina y su corte de honor, así como las autoridades municipales, encabezadas por el alcalde, José María Andrés, y la concejala de Fiestas, María Teresa Alemany, junto al resto de integrantes de la corporación municipal.

Foto de familia de las vecinas de Moncofa que se llaman Magdalena.

Foto de familia de las vecinas de Moncofa que se llaman Magdalena. / Miguel Ángel Sánchez

Por la noche, la mascletà multicolor disparada por la pirotecnia Peñarroja y el concierto de la Societat Unió Musical Santa Cecilia de Moncofa pusieron el color y la música a una jornada que quedará en el recuerdo de los vecinos y devotos de la patrona.

Durante la mañana también se celebró un sentido homenaje a todas las vecinas del municipio que llevan el nombre de Magdalena. El protagonismo recayó en la de mayor edad, Magdalena Ribera, y en la más joven, Magdalena Martí.

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La programación continuará este jueves con uno de los actos más multitudinarios y esperados de las fiestas: el desembarco de Santa María Magdalena, que tendrá lugar a las 20.00 horas a orillas del mar, en la playa del Grao.

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