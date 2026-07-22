Nules proyecta dos carriles, vía ciclista y paso peatonal para mejorar el acceso a su villa romana

Nules busca ampliar y mejorar el Camino Viciedo, principal vía de acceso a la villa romana de Benicató. La intervención contempla la creación de dos carriles de circulación, uno para cada sentido, además de una vía ciclista y una calzada destinada a los peatones.

El objetivo del consistorio es facilitar la llegada de visitantes al enclave, especialmente de los grupos numerosos que se desplacen en autobús. En la actualidad, el acceso a través del camino Caminàs y, posteriormente, del Camino Viciedo presenta dificultades para el paso de vehículos de grandes dimensiones, como autobuses.

La Concejalía de Patrimonio ya trabaja en la futura ejecución de esta actuación y ha iniciado los contactos con los propietarios de los terrenos afectados para explicarles las características del proyecto.

El edil del área, Guillermo Latorre, ha señalado que el nuevo vial resulta fundamental para completar la puesta en valor del yacimiento. "Ya estamos en contacto con propietarios de la zona y explicando el proyecto para poder acometer cuanto antes esta actuación, que es fundamental para que la experiencia de visitar el yacimiento de Benicató sea completa", ha afirmado.

Otra foto del yacimiento. / Mediterráneo

La mejora del acceso se plantea tras la reciente transformación del yacimiento arqueológico, valorada en casi tres millones de euros, que ha permitido ampliar prácticamente al doble la superficie excavada y consolidada. Además, han creado un centro de interpretación, una zona verde destinada a actividades con centros educativos y un aparcamiento de mayor capacidad.

Estas actuaciones han convertido Benicató en un espacio más atractivo, accesible y didáctico, considerado por los expertos como uno de los yacimientos arqueológicos mejor acondicionados de la Comunitat Valenciana.

El proyecto de ampliación del Camino Viciedo supondrá una inversión importante, por lo que el Ayuntamiento permanecerá atento a las posibles convocatorias de ayudas y subvenciones de las diferentes administraciones públicas para financiar su ejecución.