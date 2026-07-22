Onda se convertirá en ciudad universitaria a partir de octubre: ofrecerá 10 grados de la UNED

Onda tendrá universidad a partir de octubre con la implantación de 10 grados en una nueva sede de la UNED Castellón, que se ubicará en el nueve edificio Ágora Onda, el antiguo parque de bomberos, que el Ayuntamiento está terminando de construir. Así lo han anunciado este miércoles la alcaldesa, Carmina Ballester, y el director de la entidad académica, Alejandro Ribes.

Tras meses de trabajo, el Ayuntamiento y la mayor universidad pública de España, referente en educación online y semipresencial y con más de 250.000 estudiantes, han alcanzado un acuerdo para abrir esta nueva sede en Onda. Los interesados ya pueden matricularse en cualquiera de los 10 grados ofertados.

La oferta incluye los grados en Psicología, Educación Infantil, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, Ingeniería de la Energía, Ingeniería en Tecnologías Industriales, Ingeniería Informática, Ingeniería en Tecnologías de la Información y el pionero grado en Ingeniería en Inteligencia Artificial.

Los 10 grados de la UNED que se podrán estudiar en Onda. / Mediterráneo

Cubrir las demandas del sector cerámico

La programación académica se ha diseñado teniendo en cuenta la elevada demanda de perfiles técnicos por parte de las empresas de los sectores cerámico y logístico de Onda y su entorno. El objetivo es formar a nuevos profesionales que puedan aplicar directamente su talento y conocimientos en las compañías locales y contribuir a su crecimiento.

La formación podrá cursarse tanto de manera presencial en las nuevas instalaciones, equipadas con la última tecnología, como de forma online. El modelo pedagógico combinará tutorías presenciales en Onda con herramientas digitales y la plataforma semipresencial propia de la UNED.

"Un sueño hecho realidad"

La alcaldesa se ha mostrado "muy ilusionada" con el anuncio y ha asegurado que "convertirnos en ciudad universitaria es un sueño hecho realidad por el que hemos trabajado mucho". "Los ondenses y los vecinos de la comarca se merecían la mejor formación superior y, con la llegada de la UNED, nos consolidamos como una ciudad de primer nivel con los mejores servicios", ha afirmado.

Ballester también ha destacado que "una vez más, Onda ejerce la capitalidad de comarca y acerca un servicio fundamental para el progreso de la sociedad a todos los pueblos de la Serra d'Espadà, el Mijares y la Plana Baixa".

"Con la llegada de la universidad, Onda se consolida como una ciudad de primer nivel con los mejores servicios" Carmina Ballester — Alcaldesa de Onda

Por su parte, Alejandro Ribes ha señalado que "en Onda hemos encontrado el mejor aliado en nuestro objetivo de expandir la formación universitaria por la provincia". "La UNED es una universidad de referencia nacional y europea y ahora está más cerca de los castellonenses", ha añadido.

Ribes también ha avanzado que ambas instituciones seguirán trabajando para ampliar la colaboración y ofrecer "más y mejores servicios universitarios, culturales y formativos en Onda".

El acuerdo pretende acercar la enseñanza universitaria semipresencial al municipio y a su entorno comarcal, favorecer la igualdad de oportunidades en el acceso a los estudios superiores y evitar largos desplazamientos. También busca reforzar la conexión entre la universidad, la ciudadanía, el tejido educativo, las empresas y el desarrollo territorial.

"En Onda hemos encontrado el mejor aliado en nuestro objetivo de expandir la formación universitaria por la provincia" Alejandro Ribes — Director de la UNED Castellón

Aportación de 30.000 € al año

El convenio establece que el Ayuntamiento de Onda aportará 30.000 euros anuales, además de ceder gratuitamente los espacios e instalaciones necesarios y asumir los gastos de adecuación, suministros, tecnología, conectividad, mantenimiento y personal no docente.

Por su parte, el Centro Asociado de la UNED en Castellón asumirá en exclusiva la dirección académica, la planificación docente y el coste del profesorado tutor encargado de impartir las clases y realizar el seguimiento del alumnado.

El aula de la UNED estará ubicada en la primera planta del nuevo edificio Ágora Onda, situado en el antiguo parque de bomberos. / Mediterráneo

La colaboración tendrá una vigencia inicial de cuatro años prorrogables y supone un hito para el municipio, al situar a Onda en el mapa universitario y reforzar su apuesta por el talento, la formación continua y el desarrollo económico y social.

El edificio Ágora Onda, además de albergar la nueva sede de la UNED en su planta superior, contará con una nueva biblioteca y una sala de estudios para prestar servicio a los vecinos y a las familias de esta zona del municipio.