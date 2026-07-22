Habrá uno centrado en la inteligencia artificial
Onda se convertirá en ciudad universitaria a partir de octubre: ofrecerá 10 grados de la UNED
La nueva sede se instalará en el antiguo parque de bomberos y combinará tutorías presenciales con formación online, con el objetivo de acercar los estudios superiores y evitar desplazamientos a los jóvenes de la comarca
Onda tendrá universidad a partir de octubre con la implantación de 10 grados en una nueva sede de la UNED Castellón, que se ubicará en el nueve edificio Ágora Onda, el antiguo parque de bomberos, que el Ayuntamiento está terminando de construir. Así lo han anunciado este miércoles la alcaldesa, Carmina Ballester, y el director de la entidad académica, Alejandro Ribes.
Tras meses de trabajo, el Ayuntamiento y la mayor universidad pública de España, referente en educación online y semipresencial y con más de 250.000 estudiantes, han alcanzado un acuerdo para abrir esta nueva sede en Onda. Los interesados ya pueden matricularse en cualquiera de los 10 grados ofertados.
La oferta incluye los grados en Psicología, Educación Infantil, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, Ingeniería de la Energía, Ingeniería en Tecnologías Industriales, Ingeniería Informática, Ingeniería en Tecnologías de la Información y el pionero grado en Ingeniería en Inteligencia Artificial.
Cubrir las demandas del sector cerámico
La programación académica se ha diseñado teniendo en cuenta la elevada demanda de perfiles técnicos por parte de las empresas de los sectores cerámico y logístico de Onda y su entorno. El objetivo es formar a nuevos profesionales que puedan aplicar directamente su talento y conocimientos en las compañías locales y contribuir a su crecimiento.
La formación podrá cursarse tanto de manera presencial en las nuevas instalaciones, equipadas con la última tecnología, como de forma online. El modelo pedagógico combinará tutorías presenciales en Onda con herramientas digitales y la plataforma semipresencial propia de la UNED.
"Un sueño hecho realidad"
La alcaldesa se ha mostrado "muy ilusionada" con el anuncio y ha asegurado que "convertirnos en ciudad universitaria es un sueño hecho realidad por el que hemos trabajado mucho". "Los ondenses y los vecinos de la comarca se merecían la mejor formación superior y, con la llegada de la UNED, nos consolidamos como una ciudad de primer nivel con los mejores servicios", ha afirmado.
Ballester también ha destacado que "una vez más, Onda ejerce la capitalidad de comarca y acerca un servicio fundamental para el progreso de la sociedad a todos los pueblos de la Serra d'Espadà, el Mijares y la Plana Baixa".
"Con la llegada de la universidad, Onda se consolida como una ciudad de primer nivel con los mejores servicios"
Por su parte, Alejandro Ribes ha señalado que "en Onda hemos encontrado el mejor aliado en nuestro objetivo de expandir la formación universitaria por la provincia". "La UNED es una universidad de referencia nacional y europea y ahora está más cerca de los castellonenses", ha añadido.
Ribes también ha avanzado que ambas instituciones seguirán trabajando para ampliar la colaboración y ofrecer "más y mejores servicios universitarios, culturales y formativos en Onda".
El acuerdo pretende acercar la enseñanza universitaria semipresencial al municipio y a su entorno comarcal, favorecer la igualdad de oportunidades en el acceso a los estudios superiores y evitar largos desplazamientos. También busca reforzar la conexión entre la universidad, la ciudadanía, el tejido educativo, las empresas y el desarrollo territorial.
"En Onda hemos encontrado el mejor aliado en nuestro objetivo de expandir la formación universitaria por la provincia"
Aportación de 30.000 € al año
El convenio establece que el Ayuntamiento de Onda aportará 30.000 euros anuales, además de ceder gratuitamente los espacios e instalaciones necesarios y asumir los gastos de adecuación, suministros, tecnología, conectividad, mantenimiento y personal no docente.
Por su parte, el Centro Asociado de la UNED en Castellón asumirá en exclusiva la dirección académica, la planificación docente y el coste del profesorado tutor encargado de impartir las clases y realizar el seguimiento del alumnado.
La colaboración tendrá una vigencia inicial de cuatro años prorrogables y supone un hito para el municipio, al situar a Onda en el mapa universitario y reforzar su apuesta por el talento, la formación continua y el desarrollo económico y social.
El edificio Ágora Onda, además de albergar la nueva sede de la UNED en su planta superior, contará con una nueva biblioteca y una sala de estudios para prestar servicio a los vecinos y a las familias de esta zona del municipio.
Suscríbete para seguir leyendo
- El FIB deja un Benicàssim a medio gas en pleno verano: 'Facturamos entre un 50% y un 60% menos que un fin de semana normal
- Un pueblo de Castellón descubre un refugio de la Guerra Civil durante la remodelación de una travesía
- Un pueblo de Castellón volverá a iluminar el cielo con un espectáculo de 300 drones en la playa
- Cogida en las fiestas de Moncofa: el toro cornea a un joven y lo levanta dos veces en el aire
- La nueva ruta para descubrir paisajes espectaculares del interior de Castellón: ocho miradores con columpios entre montañas, barrancos y bosques
- Panoramic invertirá 150 millones para crear más de 500 viviendas en Moncofa: terminada la primera fase
- Un autónomo de Castellón lleva tres meses sin prestación tras morir su esposa y cerrar el negocio familiar: 'Estoy sin ingresos, sin bar y sin mi mujer
- Un tractor 'desaloja' las sillas y sombrillas abandonadas para reservar sitio en las playas de Orpesa