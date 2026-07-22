El 'poblat iber' de Sant Josep en la Vall d'Uixó reabre al público tras ser sometido a «la excavación más importante de su historia»

Después de casi un año de trabajo, el renacido yacimiento del poblat iber de Sant Josep en la Vall d'Uixó está listo para recibir a los primeros visitantes. La cita con la que se celebrará ese momento, a modo de inauguración, tendrá lugar este viernes, 24 de julio, a partir de las 21.30 horas.

Y puede considerarse renacido porque ha experimentado una visible transformación como consecuencia de haber sido sometido a «la excavación más importante de su historia», con «la inversión más grande nunca antes destinada al paraje de Sant Josep», defienden desde el gobierno local de Tania Baños.

La reapertura se ha enmarcado dentro de una programación especial de las ya tradicionales Nits d'Històries i historietes y sus rutas guiadas por enclaves de relevancia patrimonial del municipio. Este viernes, 24 de julio, a partir de las 21.30 horas, las personas que se hayan inscrito previamente asistirán a una visita teatralizada con la que se intentará que realicen un ejercicio de imaginación que les hará viajar por las diferentes épocas en las que ese asentamiento estuvo habitado. La primera ruta guiada al poblado de las cinco programadas entre julio y agosto.

Ciclo de visitas guiadas nocturnas en la Vall. / Mediterráneo

Conocerán que uno de los hechos distintivos del yacimiento es la amplitud de su cronología, dado que las investigaciones realizadas han permitido constatar lo que ya se sospechaba, que en ese lugar ya hubo seres humanos en la era del Hierro Antiguo, y estuvo poblado hasta finales del siglo IX principios del X de nuestra era, tal y como acreditó recientemente la arqueóloga municipal Anna Viciach.

Profundizar en la historia

Los visitantes podrán identificar con facilidad las diferentes épocas, porque en la consolidación de los hallazgos se ha utilizado un código de colores para las gravas, lo que se detallará en la museización que también ha incluido el proyecto. Según concretaron una vez finalizadas las excavaciones (en el mes de mayo), José Albelda y Manuel Burdeus, los arqueólogos de Arqueocas, las gravas grises indican que se trata de zonas de paso; las verdes identifican la zona más alta, donde están las estructuras del Hierro Antiguo (s. VIII-VII a.C); las amarillas localizan el poblado ibero (s. VI-II a.C); las rojas, el asentamiento tardoromano (S.IV-V d.C) y las negras, que recordarán dónde pueden verse los restos de la alquería andalusí (S. IX-X), los últimos habitantes.

Aunque esas singularidades no cobrarán sentido hasta que las personas interesadas se adentren en un yacimiento que ha ofrecido una gran abundancia de materiales recuperados. Una parte de ellos serán expuestos de forma inminente, porque como destaca la alcaldesa, esta va a ser «una semana muy importante para nuestra ciudad», dado que este miércoles se inaugurará el Museu Arqueològic Municipal de la Fàbrica de la Llum.

Video del Ayuntamiento de Facebook.

Ya lo anunció recientemente al precisar que en julio se pondrían a disposición del público dos de las inversiones que han llegado a la Vall d'Uixó a través de los fondos europeos Next Generation, para poner en valor su patrimonio y dar un nuevo impulso a su promoción turística.

Se trata de dos proyectos que se han ejecutado de manera independiente, pero que dan forma a un mismo relato. La alcaldesa destaca que la visita del yacimiento «se enlazará necesariamente con la del museo», con el que se han concluido «una de las obras que más se habían deseado por parte de todos los equipos de gobiernos de los últimos treinta años, y que ahora ya es una realidad».

El propósito del equipo de gobierno al plantear su ejecución es que el museo «sea la puerta de entrada al casco urbano de los turistas que han llegado atraídos por les Coves y que han podido conocer el poblat iber en el paraje de Sant Josep», a través de lo que en su momento se bautizó como el Camí de l'Aigua.

Si la reapertura del yacimiento se realiza con una visita guiada, a la inauguración del Museu Arqueològic se le ha querido dar una relevancia especial, por lo que supone para la ciudad tener su primer instalación de estas características, y para ello se ha programado una actuación en acústico en directo del grupo La Habitación Roja.

La rehabilitación de la Fàbrica de la Llum no ha sido una intervención aislada, ha sido el eje central de un proyecto más amplio con varios contratos financiados con la misma subvención, que ha incluido la adecuación del entorno del museo, la conexión con Sant Josep y la renaturalización del aparcamiento del paraje, completada hace pocas semanas.

Entre el poblat iber y el Museu Arqueològic, la inversión recibida del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliciencia ha rondado los seis millones de euros.