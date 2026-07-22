Torreblanca festejará 450 años de historia con conciertos, teatro y tradición

El Ayuntamiento de Torreblanca ha preparado una completa programación para conmemorar el 450º aniversario de la Carta Pobla, una efeméride que pone en valor los orígenes del municipio y su evolución histórica a través de una agenda de actividades culturales, patrimoniales y participativas que se desarrollará durante los próximos meses.

La programación arrancará este viernes con la presentación del libro Autores e hijos ilustres de Torreblanca, del escritor Daniel Ansuategui Ramos, y continuará con propuestas dirigidas a todos los públicos como la gymkana turística digital, una ruta cultural nocturna especial por la efeméride, el concurso de calles engalanadas, conciertos líricos, exposiciones y actividades de promoción de la lectura.

Uno de los momentos más destacados llegará el 22 de agosto, fecha en la que Torreblanca celebrará oficialmente los 450 años de la Carta Pobla con una jornada repleta de actos. La programación incluirá la inauguración de la exposición dedicada al grabador torreblanquino Joaquín José Fabregat, la visita del jurado del concurso de engalanamiento de calles, una gran mascletà, un partido de fútbol y, como acto central, una ceremonia institucional en el patio del CEIP Torreblanca. Durante este evento se proyectará un audiovisual conmemorativo, se reconocerá la labor de las asociaciones culturales del municipio, se entregarán los premios del concurso de decoración de calles y se estrenará el himno "Cant a Torreblanca", compuesto expresamente para esta celebración. La jornada concluirá con una verbena popular y una discomóvil.

Además, la programación incluye la representación de la performance El camí de Torreblanca, la tradicional ofrenda floral al Santísimo Cristo del Calvario con homenaje a las Cortes de Honor, la representación teatral Històries de Torreblanca i l'atorgament de la Carta Pobla, un concurso literario bajo el lema Som de Torreblanca, una exposición de indumentaria tradicional organizada por el Grup de Danses La Lliura y un proyecto educativo desarrollado junto al CEIP Torreblanca para acercar la historia y las tradiciones locales a los escolares.

"Oportunidad única para recordar de dónde venimos"

La concejala de Cultura, Gema Edo, ha destacado que "este 450 aniversario es una oportunidad única para recordar de dónde venimos y poner en valor todo aquello que ha construido la identidad de Torreblanca durante estos siglos. Hemos preparado una programación pensada para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de nuestra historia desde diferentes perspectivas, combinando cultura, patrimonio, tradición y participación ciudadana".

Edo ha señalado que "queremos que esta celebración sirva para fortalecer el orgullo de pertenencia y para que las nuevas generaciones conozcan el legado que hemos recibido. La Carta Pobla marcó el nacimiento del municipio tal y como hoy lo conocemos y creemos que este aniversario merece una conmemoración a la altura de su importancia histórica".

La edila también ha animado a la ciudadanía a participar en las distintas actividades previstas: "Invitamos a todos los vecinos a sumarse a esta programación y a vivir intensamente una celebración que quedará para el recuerdo. Será una ocasión especial para compartir nuestra historia, reconocer el trabajo de nuestras asociaciones y seguir construyendo, entre todos, el futuro de Torreblanca".