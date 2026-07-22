Xilxes presume de melón con dos días de feria junto al mar y con chefs estrella Michelin

Xilxes volverá a presumir este fin de semana de uno de sus productos más emblemáticos con la celebración de la XII Feria del Melón, una cita ya consolidada que reunirá gastronomía, tradición y actividades para todos los públicos. El evento se celebrará este sábado y domingo en el paseo marítimo de la playa.

El gran protagonista será el melón de Xilxes, reconocido por su dulzor, su textura y su calidad. Cultivado tradicionalmente en la Marjal, este producto es fruto de un trabajo transmitido de generación en generación y se ha convertido en todo un símbolo de la identidad agrícola del municipio.

Cartel de la Fira del Meló de Xilxes. / Mediterráneo

Productores locales y alta cocina

La feria contará con la participación de Melones Gamberro, Frutas Minguet, Melones Bonet, Melones Racha y la Cooperativa San Isidro. Los productores locales mostrarán al público la calidad del melón cultivado en Xilxes y el trabajo que existe detrás de cada pieza.

Uno de los principales atractivos del programa será un ‘showcooking’, este domingo a las 20.00 horas, protagonizado por chefs reconocidos con estrella Michelin, como son Rubén Miralles (del restaurante homónimo de Vinaròs) o Alejandra Herrador (del restaurante Atalaya, en Alcossebre) que demostrarán la versatilidad del melón en la cocina de autor. La programación se completará con degustaciones, talleres infantiles y sorteos de productos de L’Exquisit Mediterrani, además de palmitos, sombreros y otros obsequios.

Cartel del 'showcooking'. / Mediterráneo

La cita también contará con un estand especial de las amas de casa, que aportarán tradición, cercanía y participación vecinal. La iniciativa cuenta, además, con el patrocinio de Caixa Xilxes, que refuerza así su apoyo a las costumbres y los productos propios del municipio.

Con esta duodécima edición, la Feria del Melón reafirma su papel como escaparate de la gastronomía, la agricultura y la identidad local, al tiempo que pone en valor el esfuerzo de los agricultores y la singularidad de uno de los sabores más representativos de Xilxes.