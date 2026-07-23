Benicàssim estrena el nuevo Circuito Permanente de Orientación Barranco de las Agujas y Loma del Moltó

El Ayuntamiento de Benicàssim pone en marcha el nuevo Circuito Permanente de Orientación Barranco de las Agujas y Loma del Moltó, una nueva propuesta deportiva y de turismo activo que ya se encuentra completamente operativa y abierta al público. Esta iniciativa permite disfrutar del deporte de orientación de forma autónoma durante gran parte del año, combinando actividad física, naturaleza y descubrimiento del entorno.

La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, ha destacado que “este nuevo Circuito Permanente de Orientación supone un paso más en nuestra apuesta por un modelo de turismo activo, sostenible y desestacionalizado, que pone en valor nuestro extraordinario patrimonio natural”. “Seguimos generando recursos que permiten disfrutar de Benicàssim durante todo el año, promoviendo hábitos de vida saludables y ofreciendo nuevas experiencias tanto a vecinos como a visitantes”, ha añadido.

Por su parte, el concejal de Deportes, Manolo Gual, ha señalado que “con este nuevo circuito ampliamos la oferta deportiva del municipio con una instalación permanente, accesible y pensada para todos los niveles”. La posibilidad de realizar el recorrido tanto con el sistema tradicional de pinzas como a través de la aplicación iOrienteering facilita que cualquier persona pueda iniciarse en el deporte de orientación de una forma sencilla, autónoma y segura.

Enclave con alto valor paisajístico

El recorrido comienza en el aparcamiento de las rutas del Desierto de las Palmas, situado junto a la AP-7 y la CV-147, punto desde el que los participantes podrán iniciar esta experiencia de orientación en plena naturaleza.

Un Circuito Permanente de Orientación (CPO) es un espacio deportivo equipado con controles fijos que permite practicar el deporte de orientación de manera libre y autónoma. Este tipo de instalaciones están pensadas para que cualquier persona pueda disfrutar de la actividad durante la mayor parte del año, siempre respetando las posibles limitaciones ambientales, de seguridad o de horarios. Los circuitos pueden desarrollarse tanto en entornos naturales como urbanos.

El nuevo circuito de Benicàssim recorre un enclave de gran valor paisajístico y ecológico, caracterizado por el bosque de rodeno del entorno del Desierto de las Palmas, donde destacan las areniscas rojizas, los pinares mediterráneos y la vegetación autóctona. El itinerario atraviesa barrancos, formaciones rocosas modeladas por la erosión y zonas de matorral mediterráneo, ofreciendo una experiencia deportiva en contacto directo con la naturaleza.

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