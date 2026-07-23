Burriana aprueba el proyecto del Centro de Salud del Puerto y ya prepara la licitación de las obras

La materialización del nuevo centro de salud de atención primaria en el Puerto de Burriana está más cerca tras la aprobación oficial del proyecto por el órgano competente del consistorio. Este paso administrativo, que sucede a la reciente aceptación de las competencias delegadas por la Conselleria de Sanidad, permitirá al consistorio de la capital la Plana Baixa iniciar de forma inmediata el proceso de licitación pública de las obras.

Con la luz verde del órgano de gobierno municipal, se agilizan al máximo los plazos burocráticos pendientes para que la licitación de las obras sea una realidad antes de que concluya el presente año. Este avance se produce después de la coordinación directa entre el equipo de Gobierno y los redactores del proyecto, quienes se han reunido en diversas ocasiones estas semanas con el objetivo compartido de culminar la fase de diseño técnico para adaptarla a las exigencias normativas y asistenciales.

El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, en la Junta de Gobierno Local / Mediterráneo

La aprobación del proyecto faculta al municipio para gestionar de forma directa una inversión cercana a los tres millones de euros, financiados íntegramente por la Generalitat Valenciana. De este presupuesto, 2,2 millones de euros se destinarán de manera estricta a la edificación de una infraestructura sanitaria de vanguardia. La instalación dará cobertura médica continua a los más de 5.000 vecinos que residen de forma permanente en la zona marítima, además de absorber la demanda de la población estacional y turística.

Cabe recordar que el proyecto se enmarca en un modelo de financiación sanitaria pionero en la Comunitat Valenciana, diseñado conjuntamente entre el Ayuntamiento de Burriana y la administración autonómica. Mediante esta fórmula de delegación de competencias, la Generalitat aporta el capital financiero mientras que el consistorio asume la gestión técnica, la contratación y la fiscalización de las obras. El objetivo es eliminar duplicidades burocráticas y recortar los tiempos de ejecución sobre la parcela de más de 2.000 metros cuadrados, ubicada junto a la iglesia del Puerto, previendo el inicio de los trabajos constructivos en el terreno antes de que finalice 2026 y su apertura al inicio de 2028.

Con la aprobación en Junta de Gobierno Local, el ejecutivo municipal atiende y prioriza una demanda histórica de la Asociación de Vecinos del Puerto, que reclamaba la restitución y mejora de los servicios sanitarios en el litoral desde el año 2020. El nuevo edificio evitará desplazamientos innecesarios al casco urbano, garantizando una atención más cercana y accesible para los usuarios de la zona marítima.

La puesta en funcionamiento de esta infraestructura incrementará la capacidad asistencial de la localidad, adaptándose al notable crecimiento demográfico que ha experimentado Burriana, la cual ha alcanzado recientemente los 41.000 habitantes. Asimismo, supondrá una reorganización del mapa sanitario local, ya que asumirá de forma directa a pacientes de Medicina de Familia y Pediatría que actualmente son derivados al Consultorio Auxiliar del Grao y al Centro de Salud Integrado Burriana II.

Según el plan funcional aprobado, el nuevo centro de salud dispondrá de un Área de Medicina de Familia con tres consultas médicas, tres de enfermería y una consulta polifuncional para el servicio de trabajo social. Dispondrá, además, de un Área de Extracciones y Tratamientos, un Área de Pediatría con consultas específicas de especialista y enfermería, un Área de Recepción y un Área de Urgencias dotada de una consulta equipada para la atención de urgencias vitales.

El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, ha destacado "la celeridad del consistorio en la tramitación del proyecto del Centro de Salud para licitar las obras de forma inminente". En este sentido, el primer edil ha subrayado que "no hay tiempo que perder; nuestra prioridad absoluta es reducir al mínimo los plazos administrativos para que los vecinos del Puerto dispongan de la infraestructura sanitaria que merecen y las máquinas comiencen a trabajar sobre el terreno a la mayor brevedad".