Miles de personas abarrotaron el frente marítimo del casco urbano de la playa de Moncofa para participar en el tradicional desembarco de Santa María Magdalena, uno de los actos más emblemáticos y esperados del calendario festivo de Moncofa.

La celebración, declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial, volvió a reunir a vecinos, visitantes y devotos llegados desde distintos puntos de la Comunitat Valenciana y de otras provincias para recibir desde el mar a la patrona de Moncofa.

Como marca la tradición, los marineros encargados de portar el anda se desplazaron a primera hora de la tarde hasta el Puerto de Burriana. Allí acompañaron a la imagen de Santa María Magdalena durante el inicio de su simbólico viaje por mar.

Entre muestras de respeto y devoción, la patrona fue embarcada para emprender una travesía que rememora su llegada a las costas de Moncofa hace más de seis siglos.

Este acontecimiento permanece profundamente arraigado en la memoria colectiva del municipio y constituye uno de los principales símbolos de identidad de la localidad.

Emoción, fe y más de seis siglos de historia: Moncofa vibra con el multitudinario desembarco de su patrona / Toni Losas

Una comitiva marítima rumbo a la playa de Moncofa

Desde el Puerto de Burriana comenzó el emotivo recorrido marítimo en dirección a Moncofa. Varias embarcaciones acompañaron a la imagen durante toda la travesía, formando una vistosa comitiva que pudo seguirse desde la costa.

A medida que la patrona se aproximaba a su destino, aumentaba la expectación entre las miles de personas congregadas en la playa. Durante la navegación, los jóvenes marineros lanzaron cohetes para anunciar que Santa María Magdalena ya se encontraba de camino hacia Moncofa.

La emoción creció cuando la embarcación comenzó a distinguirse en el horizonte y se acercó progresivamente a la orilla.

El momento más esperado del desembarco

Al alcanzar la costa, los marineros descendieron al agua para recoger el anda que portaba la imagen de Santa María Magdalena. Fue entonces cuando se produjo el momento culminante de la jornada.

Numerosos vecinos y devotos se acercaron al mar para tocar la imagen y mojar el anda, un gesto cargado de simbolismo que representa la bienvenida de todo un pueblo a su patrona.

En medio de una intensa emoción colectiva, los marineros balancearon la imagen sobre las aguas antes de iniciar el camino hacia tierra firme.

Cuando Santa María Magdalena abandonó el mar, miles de aplausos resonaron a lo largo de la playa de Moncofa. Los marineros transportaron la imagen a hombros entre una multitud que la acompañó durante todo el recorrido.

Versos, aplausos y procesión hasta la ermita

La patrona fue conducida hasta el escenario instalado en la playa, donde se celebró el recibimiento oficial.

Durante el acto, tres niñas dedicaron varios versos a Santa María Magdalena y protagonizaron uno de los momentos más emotivos de la jornada. Sus palabras fueron seguidas con atención por el público y recibidas con un prolongado aplauso.

Finalizado el recibimiento, los marineros retomaron el recorrido procesional para trasladar la imagen hasta la ermita de Santa María Magdalena, donde continuaron los actos religiosos incluidos en el programa festivo.

La pólvora también desempeñó un papel destacado. Coincidiendo con la llegada de la patrona a tierra, una batería de carcasas iluminó el cielo y anunció solemnemente el desembarco.

Amplia representación institucional

Numerosas autoridades acompañaron a los vecinos de Moncofa durante la celebración.

La representación institucional estuvo encabezada por el alcalde, Wences Alós, y la concejala de Fiestas, María Teresa Alemany. También participaron la reina de las fiestas, Alicia Pedrós, y su corte de honor, formada por Paula Valls, Izaskun López, Cristina Pérez y Aitana Sánchez, además del resto de la corporación municipal.

Todos ellos compartieron la jornada con el párroco de la localidad, Francisco Francés, y con diversos sacerdotes procedentes de municipios vecinos, quienes contemplaron la llegada de la patrona desde el mar.

Alicia Pedrós siguió con especial emoción cada uno de los momentos del desembarco. Como máxima representante de las fiestas patronales, disfrutó junto a su corte de honor de una jornada marcada por la devoción, la tradición y la participación multitudinaria.

Una celebración transmitida entre generaciones

La concejala de Fiestas, María Teresa Alemany, destacó la importante carga histórica y sentimental de esta tradición para los moncofinos.

«Moncofa en su día fue el destino de la imagen de Santa María Magdalena», recordó la edil, quien puso en valor la implicación de vecinos y visitantes para revivir cada año aquel desembarco y conservar una celebración transmitida de generación en generación.

Por su parte, el alcalde de Moncofa, Wences Alós, subrayó la creciente proyección del acontecimiento. «El acto del desembarco de la patrona Santa María Magdalena lleva muchos años traspasando fronteras provinciales», afirmó el primer edil.

Alós destacó la presencia de personas llegadas desde otras zonas de España y agradeció la difusión alcanzada por la retransmisión en directo, que ha permitido que el desembarco sea seguido desde diferentes lugares del mundo.

El desembarco de Santa María Magdalena volvió así a convertir la playa de Moncofa en un gran punto de encuentro para la tradición, la devoción y el sentimiento colectivo de todo un municipio.