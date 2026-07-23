La Vall invierte 30.000 euros en ventiladores para colegios ante la "inacción" del Consell

El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó ha finalizado la instalación de ventiladores en los CEIP Colonia Segarra, Eleuterio Pérez, La Moleta y Cervantes, una actuación que ha supuesto una inversión municipal de cerca de 30.000 euros para contratar a una empresa especializada encargada de los trabajos. Las AFA de los cuatro centros habían adquirido previamente los ventiladores y el consistorio ha asumido el coste de su instalación una vez obtenidas todas las autorizaciones necesarias.

La alcaldesa, Tania Baños, ha remarcado que “esta actuación es un parche que el Ayuntamiento ha asumido ante la inacción de la Conselleria de Educación”. En este sentido, ha recordado que la climatización de las aulas es competencia de la Generalitat y ha criticado que “el Consell siga sin dar una respuesta real a una reivindicación histórica de la comunidad educativa, mientras anuncia medidas improvisadas, sin planificación ni criterios claros”.

Con el permiso por adelantado

Por su parte, el concejal de Educación, Manel Agea, ha explicado que “la empresa ya estaba contratada y preparada para empezar en cuanto recibimos el permiso correspondiente”. Durante las últimas cuatro semanas, los trabajos se han desarrollado a un ritmo aproximado de un centro educativo por semana. “Se trata de una actuación de gran envergadura que requería una empresa cualificada, porque ni la brigada municipal dispone de los medios necesarios ni esta es su función”, ha señalado.

El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó reclama a la Conselleria que asuma sus responsabilidades e impulse un plan integral de climatización de los centros educativos. “Los docentes lo reclamaron durante las movilizaciones del pasado curso y siguen exigiendo unas condiciones dignas para enseñar y aprender. Desde los ayuntamientos seguiremos ayudando siempre que sea necesario, pero no podemos sustituir de manera permanente las competencias de otras administraciones”, ha concluido la alcaldesa.