Mejoras rurales
Nules asfalta el Camino Aigües Vives con una inversión de 90.000 euros
Las labores han consistido en la pavimentación de 768 metros lineales, a la vez que se han hormigonado y pintado las cunetas
El Ayuntamiento de Nules ha llevado a cabo diferentes actuaciones de asfaltado y mejora en la totalidad del Camino Aigües Vives, con una inversión total de 90.085,66 euros.
Así, con estos trabajos se han asfaltado 768 metros lineales y se han hormigonado y pintado las cunetas. “Se trata de unas actuaciones de mejora muy importantes para nuestro término municipal, ya que es un camino rural muy transitado”, ha señalado el concejal de Agricultura, César Estañol.
Cabe recordar que estas actuaciones forman parte del Plan Municipal Plurianual de Adecuación de Caminos Rurales, que el Ayuntamiento de Nules desarrolla desde el año 2023 y que finalizará en 2027. El consistorio destina a este programa un mínimo de 110.000 euros en cada anualidad.
César Estañol ha remarcado que “con este plan podemos adecuar poco a poco los caminos rurales de nuestra población”, teniendo en cuenta que el término municipal de Nules es muy extenso y que hay muchos caminos que precisan actuaciones de mejora, con su correspondiente acondicionamiento y asfaltado.
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