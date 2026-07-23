Acontecimiento astronómico
Onda abre la reserva gratuita de entradas para disfrutar del eclipse solar desde el Castillo de las 300 Torres
El Ayuntamiento habilita un formulario online para facilitar el acceso al evento del 12 de agosto y evitar aglomeraciones
El Ayuntamiento de Onda ha abierto el plazo para reservar gratuitamente las entradas que permitirán acceder al Castillo de las 300 Torres el próximo 12 de agosto con motivo de la observación del eclipse solar. Con el objetivo de ofrecer una experiencia más cómoda y ordenada, el consistorio ha habilitado un formulario online a través de onda.es, desde donde las personas interesadas podrán solicitar su entrada de manera anticipada.
La iniciativa busca facilitar el acceso al recinto monumental, evitar aglomeraciones y reducir las esperas durante las horas de más calor, garantizando así el correcto desarrollo de una de las citas astronómicas más destacadas del verano.
La concejala de Comercio y Turismo de Onda, María Baila, ha animado a la ciudadanía a realizar la reserva con antelación y ha destacado: “Hemos puesto en marcha un sistema sencillo y gratuito para que todo el mundo pueda organizar su visita con comodidad y disfrutar del eclipse desde un enclave tan especial como el Castillo de las 300 Torres”. Asimismo, ha añadido: “Seguimos trabajando para ofrecer actividades de calidad que ponen en valor nuestro patrimonio y convierten a Onda en un destino atractivo para vecinos y visitantes”.
Reserva previa
Las personas interesadas deberán acceder a onda.es, completar el formulario de inscripción y seguir las instrucciones para formalizar la reserva. Una vez enviada la solicitud, será necesario recoger personalmente la entrada gratuita en la Tourist Info del Centro Histórico entre el 30 de julio y el 12 de agosto, hasta las 13.30 horas. Cada formulario corresponde a una única entrada nominativa, por lo que cada asistente deberá realizar su propia inscripción.
El próximo 12 de agosto, el Castillo de las 300 Torres volverá a convertirse en uno de los puntos de referencia para contemplar el eclipse solar, una experiencia que reunirá divulgación científica, patrimonio y turismo en un escenario excepcional. Cabe recordar que Onda es el único castillo de la provincia de Castellón reconocido por la Generalitat Valenciana como punto oficial de observación del fenómeno astronómico.
Las gafas homologadas para observar el eclipse se repartirán al finalizar la charla divulgativa ‘No te frías la retina’, prevista para el 29 de julio en la Casa de la Cultura, así como el propio 12 de agosto en los accesos al Castillo para todas las personas que dispongan de entrada.
Toda la información relativa a la actividad, horarios, accesos y procedimiento de reserva puede consultarse en la página web municipal, onda.es.
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