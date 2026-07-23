Orpesa supera los 4.600 artículos intervenidos contra el 'top manta' en lo que va de año

La lucha contra el top manta mantiene un ritmo intenso este verano en Orpesa. La Policía Local ha realizado ya 13 actuaciones contra la venta ambulante ilegal, tres de ellas de forma conjunta con la Guardia Civil, en las que se han intervenido 4.606 artículos desde el inicio de año.

La última intervención se saldó con el decomiso de 200 equipaciones de fútbol falsificadas, uno de los productos más habituales dentro de la mercancía que se ofrece de forma ilegal en las playas y paseos marítimos durante la temporada turística.

Las cifras confirman la continuidad de la estrategia impulsada por el Ayuntamiento para combatir esta actividad. El pasado año se alcanzó un balance histórico de 36.191 artículos intervenidos, prácticamente el triple que en 2024, cuando se retiraron 12.177 productos. Aquella campaña culminó el pasado mes de marzo con la destrucción de toda la mercancía decomisada durante 2025, fruto de los controles y operativos desarrollados por la Policía Local y la Guardia Civil.

Más controles y operativos conjuntos

El alcalde y concejal de Policía, Rafael Albert, destacó entonces que ese volumen de material retirado era el resultado de la "excelente coordinación" entre ambos cuerpos de seguridad, que cada verano intensifican los dispositivos contra la venta ambulante ilegal en el municipio. Asimismo, aseguró que el Ayuntamiento mantendría esta línea de trabajo para tratar de erradicar esta práctica.

La mayor parte de los artículos intervenidos corresponden a productos falsificados o vendidos de forma irregular, especialmente prendas deportivas y de moda, aunque también se decomisan habitualmente gafas, relojes, bolsos, perfumes, juguetes, bisutería y otros objetos. En muchos casos, la mercancía es abandonada por los propios vendedores al detectar la presencia policial, mientras que los productos que pueden constituir un presunto delito contra la propiedad industrial o intelectual son puestos a disposición judicial.

Retiran 19 vehículos abandonados de la vía pública

La Policía Local mantiene también otras actuaciones dirigidas a mejorar el entorno urbano y el cumplimiento de la normativa municipal. En los últimos días ha gestionado la retirada de 19 vehículos abandonados, que han sido trasladados al desguace para su eliminación.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que los vehículos dados de baja o abandonados en la vía pública afean la imagen del municipio, perjudican el medio ambiente y ocupan plazas de aparcamiento, además de que su abandono puede conllevar sanciones para sus propietarios.

Estas actuaciones se suman a los dispositivos que los agentes desarrollan durante todo el año para reforzar la seguridad, mejorar la convivencia y preservar la imagen del municipio, especialmente durante la temporada estival.