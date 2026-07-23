Bienestar social
El plan de Almassora para mantener activos a sus mayores durante el mes de julio
El programa 'Verano Activo' promueve la convivencia, la creatividad y el aprendizaje, permitiendo a las asistentes adquirir nuevas habilidades y fortalecer relaciones sociales
El Ayuntamiento de Almassora continúa promoviendo el bienestar y la participación social de las personas mayores a través del programa municipal Verano Activo, una iniciativa que ofrece durante todo el mes de julio talleres gratuitos de memoria, manualidades y costura creativa en diferentes centros sociales del municipio.
La alcaldesa de Almassora, María Tormo, y la concejala de Bienestar Social y Mayores, Eugenia Martinavarro, han visitado a las participantes del programa para conocer de primera mano el desarrollo de las actividades y compartir una jornada con sus usuarias.
Convivencia, creatividad y aprendizaje en Botànic Calduch
Durante su visita al centro social de Botànic Calduch, las representantes municipales se han interesado especialmente por el taller de costura creativa.
La actividad se desarrolla en un ambiente marcado por la convivencia, la participación y el aprendizaje, permitiendo a las asistentes adquirir nuevas habilidades, potenciar su creatividad y fortalecer sus relaciones sociales.
La alcaldesa ha agradecido la implicación y el entusiasmo de las participantes y ha puesto en valor una iniciativa que contribuye a fomentar un envejecimiento activo y saludable.
«Programas como Verano Activo permiten que nuestras personas mayores continúen aprendiendo, compartiendo experiencias y disfrutando de su tiempo libre en compañía», ha señalado Tormo.
Espacios para el bienestar emocional de las personas mayores
Por su parte, Eugenia Martinavarro ha destacado la importancia de mantener una programación municipal que ofrezca espacios de encuentro y participación durante los meses de verano.
La concejala ha subrayado que estos talleres favorecen el bienestar emocional, combaten la soledad no deseada y estimulan el aprendizaje continuo de las personas mayores.
Con el programa Verano Activo, el Ayuntamiento de Almassora refuerza su compromiso con unas políticas sociales orientadas a mejorar la calidad de vida de la población mayor y a facilitar su participación activa en la vida del municipio.
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