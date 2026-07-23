Un pueblo de Castellón resuelve el misterio de las esculturas que aparecieron de la nada en sus calles

La semana pasada aparecieron en Peñíscola un total de tres esculturas de grandes dimensiones ubicadas en puntos clave del municipio. Sin placa descriptiva ni ningún dato que las pudiera identificar, solamente quien conoce su singular arte sabía que se trataba de ejemplares de Ripollés.

Ripollés acompañado del alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez y autoridades municipales, junto a una de las esculturas / Alba Boix

Una semana después, el artista ha visitado Peñíscola para explicar por qué ha elegido este destino como museo al aire libre. “Es una ventana al mundo y todos querríamos colaborar con esta ciudad”, apuntó Ripollés.

De esta forma, durante todo el verano y hasta el mes de octubre, todas aquellas personas que paseen por Peñíscola podrán disfrutar del arte de Ripollés a través de sus esculturas. Esta es la primera vez que se muestran dos de sus nuevas esculturas -"Niño corriendo" y "Mujer tumbada"- y están situadas en el paseo Marítimo y frente al Palau de Congressos. A estas dos se suma “El toro de dos cabezas”, en la avenida Papa Luna, a la altura del retén de Policía Local.

Falta una escultura

Y esto no es todo, Juan García Ripollés confirmó ayer que aún falta por llegar "El toro de los puñales", escultura que viajará directa desde la plaza de toros de Las Ventas en Madrid, completando así la exposición temporal que el artista ha cedido a la ciudad hasta octubre. El siguiente destino de las esculturas será Onda.

Hombre fotografiando la escultura 'El toro de dos cabezas' de Ripollés, situada en la avenida Papa Luna / Alba Boix

Concretamente, Ripollés ha instalado en Peñíscola esculturas de hierro cuyas dimensiones oscilan entre los tres y los cinco metros y medio de altura. "Peñíscola no es un pueblo cualquiera, tiene un lugar especial en el mundo" ha asegurado el escultor, “y eso tiene que saberlo la ciudadanía”, explicando así por qué ha elegido este escenario para presentar sus dos obras más recientes.

Palabras del alcalde

El alcalde de la ciudad, Andrés Martínez, recibió al pintor y escultor durante su visita al municipio y lo definió como un auténtico "maestro", destacando su generosidad por la cesión de sus obras así como su "genialidad" por la extraordinaria calidad de las mismas. “Es normal que la gente pase y tome fotografías, hay quien conoce la obra de Ripollés y, quien no, queda asombrado por la singularidad de las esculturas”, apuntó Martínez.