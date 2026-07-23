La suspensión de la sesión inaugural del festival de cortos reaviva la exigencia de un cine en Vinaròs

La suspensión de la sesión inaugural de la 25ª edición del Festival Internacional de Cortometrajes Agustí Comes ha reavivado la histórica reivindicación de recuperar una sala de cine en Vinaròs.

El acto, previsto para el martes 21 de julio en el Vinaròs Arena —la plaza de toros de la localidad—, tuvo que cancelarse antes de que comenzara la proyección. La intensa brisa marina ponía en riesgo la estabilidad de la pantalla gigante instalada al aire libre.

La Plataforma per la reobertura del cine vuelve a movilizarse

El contratiempo ha provocado indignación entre el colectivo cinéfilo local y ha llevado a la Plataforma per la reobertura del cine a Vinaròs a reclamar, una vez más, unas infraestructuras culturales adecuadas para la ciudad.

La suspensión de la sesión inaugural evidencia la necesidad de que Vinaròs vuelva a disponer de una sala de cine en condiciones. / Flores

Según la plataforma, resulta incomprensible que un certamen con 25 años de historia, plenamente integrado en el patrimonio y la identidad cultural de Vinaròs, dependa de las condiciones meteorológicas y quede expuesto a este tipo de situaciones.

El colectivo ha expresado su «tristeza y rabia» por un incidente que, a su juicio, no merece un festival tan arraigado y con una acogida tan destacada entre la ciudadanía.

Una reivindicación activa desde el cierre del Cine JJ

La plataforma ha recordado que reclama la recuperación de una sala cinematográfica desde 2019, año en el que cerró sus puertas el emblemático Cine JJ.

Desde entonces, sus integrantes piden al Ayuntamiento de Vinaròs que considere el cine un recurso social de primer orden y sitúe la cultura como uno de los pilares de la convivencia y la cohesión social.

El colectivo también ha apelado a la memoria emocional de varias generaciones de vinarocenses al recuperar la conocida frase «Ricardo, avui fan cine!».

Con ella, ha realizado un llamamiento directo al equipo de gobierno municipal bajo el lema: «Vinaròs vol cine. Ajuntament, implica’t!»

Para los impulsores de la reivindicación, la suspensión de la sesión inaugural evidencia la necesidad de que Vinaròs vuelva a disponer de una sala de cine en condiciones, capaz de albergar sus actividades y garantizar el desarrollo de los eventos culturales con independencia de la climatología.