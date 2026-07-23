La Vall vuelve a tener un museo 30 años después y ya trabaja en su ampliación

30 años después del obligado cierre del antiguo museo arqueológico municipal «por problemas estructurales», concretamente en 1995, lo que ponía fin a la etapa iniciada 11 años antes con su apertura en una de les casetes dels mestres, la Vall d'Uixó vuelve a contar con un espacio expositivo de su patrimonio histórico aunque en una nueva sede, la rehabilitada Fàbrica de la Llum.

El gobierno municipal ha escogido este miércoles para celebrar la inauguración del nuevo Museu Arqueològic, en el que, al menos durante un año, podrá visitarse una primera muestra que incluye piezas obtenidas en excavaciones realizadas en los más de 90 yacimientos documentados en el término municipal. Una exposición provisional que hace un recorrido por las diferentes épocas históricas en las que el municipio ha estado habitado, desde el Paleolítico a la Edad Moderna, esta última con elementos que recuerdan el pasado industrial de la Vall, con especial incidencia en la Fábrica Segarra.

El conjunto de ese legado arqueológico se ha distribuido en los 250 metros cuadrados de sala de exposición, donde coincidiendo con la inauguración, también ha habido lugar para la música, con un concierto acústico en directo del grupo La Habitación Roja.

Foto de familia del equipo de gobierno durante la inauguración del museo. / Mediterráneo

Llegada clave de fondos europeos

En el transcurso del acto, la alcaldesa, Tania Baños, además de recordar que esta obra no habría sido posible en el momento actual sin la llegada de los fondos europeos Next Generation, que en el caso del proyecto de rehabilitación de la Fàbrica de la Llum, la adecuación de su entorno y la conexión con el paraje de Sant Josep ha rondado los dos millones de euros (la parte concreta del museo ha ascendido a 750.000 euros), ha anunciado que el equipo de gobierno ya trabaja para hacer posible su ampliación.

En concreto, tal y como ha precisado, se han iniciado las negociaciones para adquirir el terreno que hay en la parte posterior a la fachada que ocupa el Centre Social del Roser. El plan director que contemplaba la rehabilitación de la antigua fábrica para convertirla en el museo, ya planteaba que esa fachada debía ser eliminada e integrada en el conjunto del nuevo centro cultural, y ese es el siguiente paso que se pretende dar.

No se trata de una ejecución a corto plazo, pero que se avance en ese sentido refuerza la idea que viene defendiendo el gobierno de la Vall respecto a su posicionamiento turístico. En esa línea, desde el Ayuntamiento se defiende que el museo «actúa como centro de interpretación del territorio y ofrece al visitante las claves para entender recursos como el poblat de Sant Josep, la torre de Benissahat, el patrimonio industrial o el resto de espacios históricos».

Expectación por la puesta de largo del Museu Arqueològic de la Vall. / Mediterráneo

Puesta en valor del patrimonio

La alcaldesa ha incidido en que «la recuperación del museo forma parte de una estrategia global de puesta en valor del patrimonio», que tuvo como puntos de inflexión la compra de varios inmuebles como la torre de Benissahat (donde está previsto que entre en servicio la nueva Tourist Info) o el que fuera sede de la Schola Cantorum, que se ha incluido en la rehabilitación y ampliación del ayuntamiento.

Del proyecto que ha hecho posible la apertura del nuevo museo, desde el consistorio destacan que no solo ha supuesto la creación del espacio cultural que podrá visitarse. También se ha cuenta con un laboratorio y un almacén arqueológico, que «permitirá investigar, catalogar, restaurar y conservar los fondos en condiciones óptimas», porque «la investigación es una de las funciones esenciales de un museo arqueológico». Esta parte de las instalaciones ya se utilizó durante las excavaciones del Poblat de Sant Josep.

De forma complementaria al acto de inauguración, el Ayuntamiento ha programado una jornada de puertas abiertas para este jueves,, «una oportunidad para que los vecinos y visitantes redescubran una instituación clave per a la memoria colectiva de la Vall d'Uixó».