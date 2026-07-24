Alcossebre estrena ampliación en su centro de salud: así mejorará la atención a los vecinos

El centro de salud de Alcossebre ya dispone de nuevos espacios asistenciales tras la finalización de las obras de ampliación ejecutadas por el Ayuntamiento de Alcalà-Alcossebre. Los trabajos, que ya se encuentran completamente terminados y en uso, han supuesto una inversión de 80.738 euros, financiada mediante una subvención del Plan de Intervención Arquitectónica en Consultorios (PIAC) de la Generalitat Valenciana.

La actuación permitirá mejorar la organización interna del centro sanitario, ampliar su capacidad de atención y garantizar la continuidad del servicio ante posibles interrupciones del suministro eléctrico.

Una nueva sala polivalente para consultas y extracciones

La principal intervención ha sido la construcción de una nueva sala polivalente, diseñada para adaptarse a las necesidades asistenciales que puedan surgir. Este espacio podrá utilizarse, entre otros servicios, como consulta médica o sala de extracciones.

La actuación permitirá mejorar la organización interna del centro sanitario. / MEDITERRÁNEO

La nueva dependencia cuenta con acceso directo desde el exterior del edificio mediante una rampa accesible, lo que facilita la entrada de personas con movilidad reducida.

Las obras también han permitido crear una sala destinada al almacenamiento de material sanitario y optimizar el espacio disponible en las consultas. Para ello, se ha habilitado un nuevo pasillo y se ha mejorado la distribución interior del centro de salud.

Suministro eléctrico garantizado en caso de avería

Otra de las mejoras destacadas es la instalación de un grupo electrógeno. Este equipo permitirá que el edificio continúe funcionando en caso de cortes de luz o incidencias en la red eléctrica, asegurando la prestación de los servicios sanitarios esenciales.

La concejala de Sanidad, Melina Fradejas, ha destacado «la importante inyección económica que supone el PIAC de la Generalitat Valenciana para seguir renovando los centros de salud de la localidad».

El Ayuntamiento de Alcalà-Alcossebre se ha encargado de la ejecución de los trabajos. / MEDITERRÁNEO

Por su parte, el alcalde de Alcalà-Alcossebre, Francisco Juan, ha señalado que las actuaciones se acuerdan entre el Ayuntamiento, los profesionales sanitarios y los responsables del área de salud. El objetivo, ha explicado, es que «todas estas actuaciones mejoren la atención que recibe la ciudadanía».

Nuevas mejoras en el centro de salud de Alcalà

Las intervenciones en las instalaciones sanitarias del municipio también continúan en el centro de salud de Alcalà. En este edificio se están ejecutando obras para mejorar la accesibilidad mediante la instalación de un ascensor que facilitará el acceso a la planta superior.

El proyecto incluye, además, la renovación de los cerramientos exteriores y la colocación de nueva señalización de emergencia.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Alcalà-Alcossebre busca modernizar los centros de salud del municipio, mejorar su accesibilidad y adaptar sus instalaciones a las necesidades de los profesionales sanitarios y de la población.