Almassora ya tiene a sus seis referentes culturales de 2026: conoce a los premiados y cuándo será la gala

Almassora volverá a poner en valor el talento, la trayectoria y el compromiso de las personas y entidades que contribuyen a preservar y proyectar la cultura del municipio. La gala Almassora Cultura 2026 distinguirá este año a seis referentes locales durante una ceremonia que se celebrará el viernes 18 de septiembre en la plaza Mayor.

La entrega de los premios será el acto central de Viu la Vila, el ciclo cultural que transformará el casco histórico de Almassora entre el 18 y el 20 de septiembre con propuestas de música, danza, teatro, arte y espectáculos de calle dirigidos a todos los públicos.

Seis premios para seis formas de enriquecer la cultura de Almassora

Los reconocimientos de esta edición abarcan ámbitos como la pintura, la música, la ilustración, la investigación, las tradiciones populares y el apoyo a las iniciativas culturales.

El Premio Individual será para el pintor Carlos Pesudo, quien, con 34 años, ha conseguido situar su obra en destacadas galerías y ferias de arte internacionales.

Graduado en Bellas Artes y con un máster en Producción Artística por la Facultad de San Carlos, Pesudo también ha ampliado su formación en la Facultad de Bellas Artes de Salvador de Bahía y en la Universidad de Bellas Artes de Hungría.

Su proceso creativo parte de la intuición y de la búsqueda de formas inesperadas e inquietantes. Sus cuadros no nacen de bocetos ni de referencias previas, sino que se construyen progresivamente sobre el lienzo, entendido por el artista como un espacio desconocido en el que la imagen aparece durante el propio proceso pictórico.

Lluïsos Almassora, Premio Colectivo

La organización juvenil Lluïsos Almassora recibirá el Premio Colectivo por su contribución continuada a la cultura y las tradiciones locales.

Entre sus iniciativas más conocidas se encuentra el Belén Viviente, que en su última edición cumplió 30 años y cuenta con la declaración de Fiesta de Interés Turístico Provincial.

La entidad también representa cada año La Pasión, uno de los actos que marca el inicio de la Semana Santa de Almassora, celebración reconocida igualmente como Fiesta de Interés Turístico Provincial.

Caixalmassora, Premio Ànima Cultural

El Premio Ànima Cultural reconocerá la labor de Caixalmassora y su compromiso con la promoción de la cultura y el respaldo a la actividad artística del municipio.

A lo largo de los años, la entidad ha apoyado diferentes proyectos culturales y ha colaborado con asociaciones, colectivos y creadores locales. Esta implicación la ha convertido en uno de los principales aliados para el desarrollo y la continuidad de la vida cultural de Almassora.

Roser Barberà, Premio Proyección Cultural

La flautista Roser Barberà recibirá el Premio Proyección Cultural tras consolidar una trayectoria artística marcada por el talento y la proyección internacional.

Barberà fue la ganadora del prestigioso Concurso Conservatorium Grachtenfestival, celebrado en Ámsterdam y dedicado a reconocer a jóvenes intérpretes.

La música almassorina cuenta además con varios galardones en su palmarés, ha actuado junto a destacadas orquestas internacionales y ha participado en clases magistrales impartidas por flautistas de reconocido prestigio.

Paco Membrado, Premio Cultura Tradicional

El dibujante e ilustrador Paco Membrado será distinguido con el Premio Cultura Tradicional por su trayectoria artística y su compromiso con la conservación y divulgación del patrimonio cultural de Almassora.

Licenciado en Bellas Artes, Membrado ha desarrollado una extensa actividad como ilustrador, diseñador y creador de elementos relacionados con la cultura popular.

Entre sus proyectos se encuentran la elaboración de nanos, la recuperación de las capelletes y la creación de la toponimia cerámica urbana, iniciativas que ayudan a mantener vivas las tradiciones y la memoria colectiva del municipio.

Joan Carles Simó, Premio a la Trayectoria Cultural

El Premio a la Trayectoria Cultural recaerá en Joan Carles Simó, en reconocimiento a una vida dedicada a la enseñanza, la investigación y la difusión del conocimiento.

Doctor en Filosofía, Simó ha ejercido como profesor de Secundaria y de la Universitat de les Illes Balears durante más de tres décadas. También es un reconocido especialista en la obra de Ramon Llull y en el legado clásico.

Su producción investigadora, sus publicaciones y su vinculación con la cultura popular y el teatro clásico respaldan un reconocimiento estrechamente conectado con sus raíces almassorinas.

Un homenaje a quienes construyen la vida cultural del municipio

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, ha destacado que los galardones pretenden reconocer a las personas y colectivos que han dedicado parte de su vida a engrandecer la cultura local y a mantener vivos el patrimonio, las tradiciones y la identidad de la población.

Por su parte, el concejal de Cultura, Vicente Blay Casino, ha definido la gala como uno de los momentos más emotivos del calendario cultural de Almassora.

El edil ha subrayado que la ceremonia representa un agradecimiento público a quienes han contribuido, en muchas ocasiones mediante un trabajo discreto y constante, a construir la vida cultural del municipio.

Viu la Vila convertirá el casco histórico en un escenario cultural

La gala Almassora Cultura 2026 abrirá una nueva edición de Viu la Vila, que se desarrollará del 18 al 20 de septiembre en el centro histórico de la localidad.

Durante tres jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de actividades relacionadas con la música, la danza, el teatro, las artes plásticas y los espectáculos de calle.

El Ayuntamiento de Almassora dará a conocer próximamente la programación completa del ciclo, concebido para acercar la cultura a públicos de todas las edades y dinamizar los espacios más emblemáticos del municipio.

Un galardón inspirado en el patrimonio arqueológico

Los seis premiados recibirán una escultura inspirada en uno de los hallazgos más representativos del patrimonio arqueológico de Almassora.

La pieza reproduce un fragmento de una vasija localizada en el yacimiento del Torrelló del Boverot, en el que aparecen representados un flautista y un danzante.

Este diseño simboliza la unión entre la historia, el arte y las manifestaciones culturales de Almassora, convirtiendo cada galardón en una pieza con identidad propia y profundamente vinculada al municipio.