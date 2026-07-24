La biblioteca de Benicàssim recupera el aire acondicionado tras un mes sin funcionar

La sala principal de estudio de la Biblioteca Municipal de Benicàssim ha recuperado la normalidad tras la reparación del sistema de aire acondicionado, que permaneció fuera de servicio durante aproximadamente un mes en plena época de preparación de oposiciones y exámenes.

La mejora ya se aprecia en las instalaciones, donde las mesas vuelven a estar ocupadas por estudiantes y opositores que han regresado después de varias semanas en las que las altas temperaturas hacían prácticamente insoportable permanecer durante horas en este espacio. Los cuatro ventiladores instalados no resultaban suficientes para combatir el calor y la sala llegó a quedarse prácticamente vacía.

Durante la avería, el Ayuntamiento habilitó como solución provisional varias aulas de la planta superior, donde la climatización sí funcionaba correctamente. Esta alternativa permitió que los usuarios pudieran continuar estudiando en mejores condiciones mientras se reparaba el sistema de la sala principal.

El aire acondicionado ya funciona perfectamente y, por tanto, todo vuelve a estar en orden. Los estudiantes agradecen poder utilizar de nuevo con normalidad una sala especialmente necesaria para quienes preparan oposiciones y no disponen de otro lugar adecuado para concentrarse.

No obstante, algunos usuarios lamentan que la misma incidencia se haya producido durante dos veranos consecutivos y confían en que puedan adoptarse medidas para evitar nuevas averías durante los meses de mayor calor y uso de la biblioteca.