Un "sí" para la historia: la emotiva pedida de mano durante el desembarco de Moncofa

Sin duda alguna, el 23 de julio, día de la tradicional Festa de l'Ermita y del desembarco de Santa María Magdalena, patrona de Moncofa, quedará grabado para siempre en la memoria y en el corazón de Néstor Rodríguez Valladolid y Melanie Donat Atienza.

La jornada, ya de por sí una de las más especiales y multitudinarias del calendario festivo local, vivió un momento completamente inédito cuando, una vez finalizado el desembarco y en plena procesión, Néstor decidió arrodillarse frente a la imagen de la patrona para pedir matrimonio a quien hasta ese instante era su novia, Melanie.

La inesperada escena sorprendió a los cientos de vecinos y visitantes que acompañaban el recorrido procesional. Nadie, salvo un reducido grupo de personas, conocía los planes que Néstor llevaba años imaginando.

La emoción se propagó de inmediato entre los presentes, que fueron testigos de una pedida de mano tan romántica como simbólica. Las lágrimas aparecieron no solo en los rostros de los dos protagonistas, sino también entre familiares, amigos, integrantes del grupo de marineros y numerosos asistentes que vivieron en primera persona un instante que ya forma parte de la historia reciente de las fiestas de Moncofa.

Para Néstor, aquel momento no fue fruto de la improvisación, ya que desde hace trece años forma parte del grupo de marineros encargado de participar en el tradicional desembarco de Santa María Magdalena. Se incorporó cuando apenas tenía 16 años y, con el paso del tiempo, fue creciendo también el vínculo emocional con una celebración que cada verano reúne a miles de personas en la costa de Moncofa.

Emoción, fe y más de seis siglos de historia: Moncofa vibra con el multitudinario desembarco de su patrona / Toni Losas

“La petición de matrimonio en la procesión después del desembarco es algo que llevaba muchos años rondándome la cabeza. Cada año, cuando veía la playa llena de gente esperando la llegada de nuestra querida patrona, imaginaba cómo sería ese momento tan especial", relata emocionado.

Cuando encontró a la persona con la que quería compartir el resto de su vida, comenzó también a dar forma a ese sueño. Durante meses preparó cada detalle para que todo saliera según lo previsto en la tarde del 23 de julio.

La organización fue minuciosa y solo unas pocas personas conocían el secreto. Las miradas de complicidad entre quienes estaban al corriente dejaban entrever que algo especial iba a suceder, aunque nadie podía imaginar la magnitud del momento.

En el instante elegido aparecieron los ramos de flores y el anillo que simbolizaban el amor que Néstor siente por Melanie. Frente a la patrona de Moncofa y rodeados por cientos de personas, llegó la esperada pregunta. La respuesta no tardó en llegar y fue un rotundo "sí", desatando un prolongado aplauso y una gran ovación entre todos los asistentes, que celebraron emocionados el compromiso de la pareja.

La escena adquiere todavía mayor relevancia por tratarse, según explica el propio protagonista, de un acto sin precedentes en los más de seis siglos de historia del desembarco de Santa María Magdalena, uno de los acontecimientos más emblemáticos de la localidad. La combinación entre la tradición religiosa, el sentimiento festivo y una historia de amor convirtió el momento en una imagen difícil de olvidar para quienes tuvieron la suerte de presenciarla.

“La verdad es que fue un momento inolvidable que siempre estará presente, no solo en mí y en mi mujer, sino también en el grupo de marineros y en todas las personas que estaban allí. Fueron muy pocas las que conocían la sorpresa que había preparado y ver la reacción de todos fue algo muy emocionante”, destaca Rodríguez.

La historia, además, parece sacada de una película. Hoy la pareja contraerá matrimonio y en apenas un mes cumplirá otro de sus grandes sueños con el nacimiento de su primer hijo.

Néstor asegura sentirse profundamente orgulloso de haber podido llevar a cabo un gesto tan significativo en un día tan importante para el pueblo. En todo momento quiso que el protagonismo siguiera siendo de la patrona y de una tradición centenaria que vive con enorme devoción desde que era adolescente.

Sin embargo, reconoce que siempre soñó con que el día en el que pidiera matrimonio coincidiera precisamente con la jornada en la que los marineros sacan a Santa María Magdalena del mar.