¿Buscas un piso barato? Un pueblo de Castellón ofrece alquileres por menos de 300 euros al mes

Optar a una vivienda para emanciparse o crear un hogar es un objetivo de muchos castellonenses que el Ayuntamiento de Barracas ha decidido poner fácil.

La localidad ha convocado las bases para otorgar en régimen de alquiler tres viviendas nuevas “en las que los jóvenes pueden hallar su independencia y las familias su hogar”. Así lo entiende el alcalde de Barracas, Antonio Salvador, quien explica que los futuros inquilinos “estrenarán estas viviendas, construidas con una subvención de 315.000 euros concedida a través del plan Recuperem Llars, del Consell”.

En las que los jóvenes pueden hallar su independencia y las familias su hogar Antonio Salvador — Alcalde de Barracas

Las viviendas parten con un alquiler mensual mínimo de 220 euros, para una de ellas, y de 285 euros mensuales para las otras dos restantes. “Son costes muy ajustados. Queremos que venga gente a vivir al pueblo. Que hayan viviendas disponibles y que Barracas siga creciendo”.

Nuevas viviendas de Barracas / Mediterráneo

El objetivo del alcalde bien encaja con el deseo de miles de castellonenses. “Vivir aquí no significa menos, sino mucho más”. “Lo único que pedimos es que los aspirantes trabajen en Barracas o en un municipio que se encuentre en un radio de 100 kilómetros”. “Que la vivienda se convierta en su domicilio habitual y que sean unos vecinos más del pueblo”, explica el alcalde. Además, la unidad familiar no debe tener unos ingresos superiores a 3,5 veces el SMI (Salario Mínimo Interprofesional), entre otras condiciones establecidas por las bases.

Lo único que pedimos es que los aspirantes trabajen en Barracas o en un municipio que se encuentre en un radio de 100 kilómetros Antonio Salvador — Alcalde de Barracas

Hasta el 31 de julio

Los criterios para acceder a la concesión de una de estas viviendas han sido publicados por el Ayuntamiento de Barracas a través de un bando municipal. “Ya hemos recibido algunas solicitudes y quien esté interesado, puede visitar nuestro portal web o contactar con el ayuntamiento y le informaremos”, expone el primer edil.

Los interesados disponen de plazo hasta el próximo 31 de julio a las 14.00 horas para poder acceder a esta convocatoria. “Pueden presentarla físicamente por registro o por correo ordinario” y una vez expirado el plazo, “el ayuntamiento procederá a baremar a los aspirantes para resolver la concesión de las viviendas. Estamos deseando recibir a los nuevos vecinos”, ha manifestado el alcalde.

Antonio Salvador, alcalde de Barracas / Mediterráneo