Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agenda del fin de semanaDesaparecido en CastellónPolémica okupaciónMapa de incendiosJavi Valle en el MundialFichaje Villarreal
instagramlinkedin

Viviendas accesibles

¿Buscas un piso barato? Un pueblo de Castellón ofrece alquileres por menos de 300 euros al mes

Antonio Salvador, alcalde de la localidad explica que las tres viviendas, construidas con los 315.000 euros del plan Recuperem Llars del Consell, “son una oportunidad para todos”

Barracas ofrece alquileres por menos de 300 euros mensuales

Barracas ofrece alquileres por menos de 300 euros mensuales / Miguel Lorenzo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Concha Marcos

Barracas

Optar a una vivienda para emanciparse o crear un hogar es un objetivo de muchos castellonenses que el Ayuntamiento de Barracas ha decidido poner fácil.

La localidad ha convocado las bases para otorgar en régimen de alquiler tres viviendas nuevas “en las que los jóvenes pueden hallar su independencia y las familias su hogar”. Así lo entiende el alcalde de Barracas, Antonio Salvador, quien explica que los futuros inquilinos “estrenarán estas viviendas, construidas con una subvención de 315.000 euros concedida a través del plan Recuperem Llars, del Consell”.

En las que los jóvenes pueden hallar su independencia y las familias su hogar

Antonio Salvador

— Alcalde de Barracas

Las viviendas parten con un alquiler mensual mínimo de 220 euros, para una de ellas, y de 285 euros mensuales para las otras dos restantes. “Son costes muy ajustados. Queremos que venga gente a vivir al pueblo. Que hayan viviendas disponibles y que Barracas siga creciendo”.

Nuevas viviendas de Barracas

Nuevas viviendas de Barracas / Mediterráneo

El objetivo del alcalde bien encaja con el deseo de miles de castellonenses. “Vivir aquí no significa menos, sino mucho más”. “Lo único que pedimos es que los aspirantes trabajen en Barracas o en un municipio que se encuentre en un radio de 100 kilómetros”. “Que la vivienda se convierta en su domicilio habitual y que sean unos vecinos más del pueblo”, explica el alcalde. Además, la unidad familiar no debe tener unos ingresos superiores a 3,5 veces el SMI (Salario Mínimo Interprofesional), entre otras condiciones establecidas por las bases.

Lo único que pedimos es que los aspirantes trabajen en Barracas o en un municipio que se encuentre en un radio de 100 kilómetros

Antonio Salvador

— Alcalde de Barracas

Hasta el 31 de julio

Los criterios para acceder a la concesión de una de estas viviendas han sido publicados por el Ayuntamiento de Barracas a través de un bando municipal. “Ya hemos recibido algunas solicitudes y quien esté interesado, puede visitar nuestro portal web o contactar con el ayuntamiento y le informaremos”, expone el primer edil.

Noticias relacionadas y más

Los interesados disponen de plazo hasta el próximo 31 de julio a las 14.00 horas para poder acceder a esta convocatoria. “Pueden presentarla físicamente por registro o por correo ordinario” y una vez expirado el plazo, “el ayuntamiento procederá a baremar a los aspirantes para resolver la concesión de las viviendas. Estamos deseando recibir a los nuevos vecinos”, ha manifestado el alcalde.

Antonio Salvador, alcalde de Barracas

Antonio Salvador, alcalde de Barracas / Mediterráneo

Estamos deseando recibir a los nuevos vecinos

Antonio Salvador

— Alcalde de Barracas

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El FIB deja un Benicàssim a medio gas en pleno verano: 'Facturamos entre un 50% y un 60% menos que un fin de semana normal
  2. Un pueblo de Castellón descubre un refugio de la Guerra Civil durante la remodelación de una travesía
  3. Cierra una playa de Castellón en plena ola de calor
  4. Un pueblo de Castellón volverá a iluminar el cielo con un espectáculo de 300 drones en la playa
  5. Cogida en las fiestas de Moncofa: el toro cornea a un joven y lo levanta dos veces en el aire
  6. La nueva ruta para descubrir paisajes espectaculares del interior de Castellón: ocho miradores con columpios entre montañas, barrancos y bosques
  7. Panoramic invertirá 150 millones para crear más de 500 viviendas en Moncofa: terminada la primera fase
  8. Fallece de forma repentina Luis López, ganadero de toros bravos y vecino de Geldo

¿Buscas un piso barato? Barracas ofrece alquileres por menos de 300 euros al mes

¿Buscas un piso barato? Barracas ofrece alquileres por menos de 300 euros al mes

Un "sí" para la historia: la emotiva pedida de mano durante el desembarco de Moncofa

Un "sí" para la historia: la emotiva pedida de mano durante el desembarco de Moncofa

Alcossebre estrena ampliación en su centro de salud: así mejorará la atención a los vecinos

Alcossebre estrena ampliación en su centro de salud: así mejorará la atención a los vecinos

La biblioteca de Benicàssim recupera el aire acondicionado tras un mes sin funcionar

La biblioteca de Benicàssim recupera el aire acondicionado tras un mes sin funcionar

Emoción, fe y más de seis siglos de historia: Moncofa vibra con el multitudinario desembarco de su patrona

Emoción, fe y más de seis siglos de historia: Moncofa vibra con el multitudinario desembarco de su patrona

La suspensión de la sesión inaugural del festival de cortos reaviva la exigencia de un cine en Vinaròs

La suspensión de la sesión inaugural del festival de cortos reaviva la exigencia de un cine en Vinaròs

Burriana apunta a final de año para arrancar las obras del ambulatorio del Puerto

La Vall invierte 30.000 euros en ventiladores para colegios ante la "inacción" del Consell

La Vall invierte 30.000 euros en ventiladores para colegios ante la "inacción" del Consell
Tracking Pixel Contents