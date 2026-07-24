Todo listo para que Villores reúna a miles de personas en la 47 edición del Aplec dels Ports

Villores acogerá del 24 al 26 de julio la XLVII edición de l’Aplec dels Ports, una cita que volverá a reunir a miles de personas en torno a la música, la cultura popular y la reivindicación del mundo rural. El encuentro, que cada año se celebra en un municipio diferente de la comarca, mantiene el espíritu con el que nació hace casi cinco décadas: convertirse en un espacio de convivencia, participación y defensa del territorio.

Uno de los aspectos más destacados del Aplec vuelve a ser la implicación del voluntariado. Decenas de vecinos de Villores y de otros municipios de Els Ports llevan meses trabajando de forma desinteresada para organizar un evento que se sustenta en la autogestión y el esfuerzo colectivo.

Desde el montaje de los recintos hasta la programación cultural o la logística, el trabajo de los voluntarios resulta imprescindible para sacar adelante una de las citas más multitudinarias del interior de Castellón.

El programa combinará conciertos, entre los que destaca el regreso de La Gossa Sorda, actividades infantiles, propuestas de cultura popular, charlas y espacios de debate donde volverán a estar presentes algunas de las principales reivindicaciones de la comarca. La lucha contra la despoblación, la mejora de las comunicaciones, la defensa de los servicios públicos, el apoyo a la escuela rural o la oposición a la MAT y a los macroproyectos energéticos previstos en la zona.

La organización también ha pedido la colaboración de los asistentes para garantizar la sostenibilidad económica del Aplec. En este sentido, recuerda que el consumo en las barras oficiales supone la principal fuente de financiación del encuentro y anima a evitar el botellón. Los beneficios obtenidos permiten sufragar los gastos de un evento sin ánimo de lucro que se organiza íntegramente desde el voluntariado.

Preparación del camping de la XLVII edición de l’Aplec dels Ports. / Javier Ortí

Con esta nueva edición, Villores toma el relevo como sede del Aplec dels Ports, el evento reivindicativo y asociativo por antonomasia de la provincia. Durante tres días, la localidad se convertirá en el punto de encuentro de una comarca que reivindica su identidad, su lengua y un futuro con más oportunidades para vivir y trabajar en Els Ports.