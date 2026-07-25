Benassal arranca la décima edición de la Fira d’Oficis
La iniciativa tienen por objetivo recuperar y difundir los oficios tradicionales, las costumbres y la memoria colectiva del municipio
La Fira d’Oficis de Benassal ha puesto en marcha su décima edición en el Museo de la Vida Rural, un espacio que también celebra su décimo aniversario. La cita vuelve a reunir tradición, cultura y memoria colectiva con una programación centrada en la recuperación y divulgación de los antiguos oficios.
La apertura de la feria ha estado marcada por la llegada del histórico coche de línea conocido como La Viajera, acompañado por una representación de motocicletas clásicas. Una estampa que ha servido para dar el pistoletazo de salida a una propuesta ya consolidada dentro del calendario cultural del municipio.
Cerca de 30 oficios tradicionales
A lo largo de la jornada, vecinos y visitantes pueden conocer de cerca cerca de 30 oficios tradicionales y recorrer los más de 60 espacios, demostraciones y actividades distribuidos por diferentes puntos de Benassal.
Benassal recrearà prop de 30 oficis tradicionals en la desena edició de la Fira d’Oficis
Desde el Ayuntamiento han agradecido la colaboración de las asociaciones, colectivos y particulares implicados en la organización. El consistorio ha destacado que la Fira d’Oficis permite preservar el patrimonio etnológico local y acercar a las nuevas generaciones unas costumbres que forman parte de la identidad del municipio.
También puede adaptarse a un enfoque más turístico o incluir un titular y un subtítulo para publicación.
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