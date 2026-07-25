Benicàssim abrirá el Centro de Día con 40 plazas este año y sumará el cupo municipal en 2027

El Centro de Día de Benicàssim, cuya gestión fue adjudicada recientemente a Eulen Servicios Sociosanitarios por 5,16 millones de euros, abrirá previsiblemente antes de que finalice el año con 40 plazas financiadas por la Generalitat valenciana. Las 10 de titularidad municipal, destinadas exclusivamente a personas dependientes empadronadas en la localidad, se incorporarán posteriormente, previsiblemente durante el ejercicio 2027.

El pleno del Ayuntamiento dio este viernes un nuevo paso para preparar la puesta en marcha de estas plazas locales al aprobar el inicio de la consulta pública previa para elaborar el reglamento que regulará su adjudicación. El acuerdo no supone todavía la aprobación de la normativa, sino el comienzo de un procedimiento que permitirá a vecinos, entidades y colectivos presentar sus aportaciones antes de que el texto vuelva a elevarse a la corporación.

La concejala de Servicios Sociales y Mayores, Rosa Mari Gil, explicó que el complejo comenzará su actividad con las primeras 40 plazas concertadas por la Administración autonómica. En una segunda fase se incorporarán otras 30 financiadas por la Generalitat y las diez municipales, hasta alcanzar las 80 plazas de Centro de Día para las que está preparado el edificio.

Las plazas reservadas por el Ayuntamiento no estarán, por tanto, disponibles en el momento de la apertura. Gil indicó que se prevé incorporarlas durante el próximo ejercicio, una vez se hayan aprobado definitivamente el reglamento de adjudicación y la ordenanza reguladora de los precios públicos.

La empresa adjudicataria dispone ahora del periodo previsto para contratar a la plantilla, organizar el transporte adaptado y completar el equipamiento pendiente antes de poner en marcha unas instalaciones terminadas en 2020 y que permanecen cerradas desde entonces.

Criterios de acceso

El futuro reglamento determinará los requisitos de acceso, el sistema de baremación, la gestión de la lista de espera y las condiciones de permanencia. Para optar a una de las diez plazas municipales será necesario tener reconocida la situación de dependencia y estar empadronado en Benicàssim.

La propuesta tendrá en cuenta factores como el grado de dependencia, la situación socioeconómica, el entorno familiar o la edad. El objetivo, según defendió Gil, es establecer un sistema “objetivo, transparente y equitativo” que ofrezca seguridad jurídica tanto a las familias como a la propia administración.

La edil recordó que el Centro de Día ofrecerá atención especializada a personas mayores que precisan ayuda para realizar actividades básicas e instrumentales de la vida cotidiana. El servicio pretende preservar y mejorar su autonomía, facilitar cuidados durante la jornada y servir de apoyo a sus familias.

El complejo albergará también el Centro de Envejecimiento Activo, con capacidad para alrededor de 200 usuarios mayores de 60 años. Este espacio ofrecerá programas de actividad física, formación, socialización y promoción de la autonomía personal. Buena parte de sus usuarios procederán del programa municipal Gent d’Or y contarán con una bonificación del 50 % en la cuota.

La oposición cuestiona los plazos

Los grupos de la oposición coincidieron en la necesidad de contar con normas claras para adjudicar las plazas, aunque plantearon objeciones sobre los plazos, algunos criterios del borrador y el modelo de gestión externalizada.

El PSOE criticó que la tramitación del reglamento no se iniciara antes y reclamó garantías para que el servicio responda desde el primer momento a las necesidades de los mayores. Compromís cuestionó algunos criterios de acceso y pidió una mayor protección para las familias cuidadoras, mientras que el concejal no adscrito Rubén Rodríguez rechazó el modelo de gestión privada y consideró insuficiente la reserva de diez plazas municipales. Vox valoró positivamente la consulta pública y la creación de un procedimiento objetivo y transparente.

Gil defendió que el expediente se está tramitando en el momento correspondiente y aseguró que un técnico municipal de Servicios Sociales supervisará el funcionamiento del centro y el cumplimiento del contrato para garantizar una atención adecuada.

Sara Folch toma posesión

La sesión sirvió también para formalizar la toma de posesión de Sara Folch como nueva concejala de Compromís per Benicàssim. La edila entra en la corporación en sustitución de Helena Salvador Ribes, que renunció recientemente a su acta.