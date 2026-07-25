El Centre Municipal de les Arts de Burriana registra 1.122 matrículas en el periodo ordinario para el próximo curso

El Centre Municipal de les Arts de Burriana ha cerrado el periodo ordinario de matrícula para el curso 2026-2027 con un total de 1.122 matrículas, una cifra que confirma la consolidación del proyecto educativo y artístico del centro. Así pues, y teniendo en cuenta el habitual repunte del periodo extraordinario de septiembre, está previsto que el curso arranque con más de 1.200 matrículas.

Por áreas formativas, El Jardí Artístic, el programa de sensibilización artística dirigido a la primera infancia, suma 174 matrículas. El Conservatori Elemental de Música Abel Mus registra 89 alumnos, mientras que la Escola de Música Pasqual Rubert alcanza las 253 matrículas. La Escuela de Danza y la Escuela de Artes Plásticas cuentan con 328 y 258 matrículas, respectivamente, mientras que la Escuela de Teatro cierra el periodo ordinario con 20 matrículas.

Las artes plásticas son uno de los grandes referentes del centro cultural burrianense. / Mediterráneo

El concejal de Cultura, Alejandro Clausell, ha destacado que estas cifras “reflejan la confianza que la ciudadanía deposita en el Centre Municipal de les Arts y en un modelo educativo que apuesta por una formación artística de calidad, accesible y adaptada a todas las edades”. Asimismo, el edil ha señalado que el objetivo “es seguir acercando la cultura y las enseñanzas artísticas a la población, ofreciendo una programación diversa y unos estudios que responden a las inquietudes de nuestro alumnado”.

"Estas cifras reflejan la confianza que la ciudadanía deposita en el Centre Municipal de les Arts y en un modelo educativo que apuesta por una formación artística de calidad, accesible y adaptada a todas las edades” Alejandro Clausell — Concejal de Cultura de Burriana

Por su parte, la directora del Centre Municipal de les Arts, Ana Llopis, ha explicado que "el elevado número de matrículas y las listas de espera existentes en distintas disciplinas demuestran el interés que despierta la oferta formativa del centro". En este sentido, ha añadido que, como viene siendo habitual, “septiembre volverá a ser un mes importante para completar los grupos con la asignación de las plazas vacantes”, por lo que ha animado a las personas interesadas a consultar las listas de espera y participar en el proceso.

Listas de espera y nuevo plazo de matrícula en septiembre

Asimismo, el Centre Municipal de les Arts ha publicado listas de espera en las áreas de Música, Danza y Artes Plásticas. Estas listas pueden consultarse en el tablón de anuncios del centro y en la propia web: https://www.cmeviciana.es/es/inscripcion-curso/.

En Música, las especialidades con mayor demanda han sido, por orden alfabético, canto, clarinete, contrabajo/bajo eléctrico, dolçaina, flauta travesera, guitarra, percusión, piano, saxofón, trombón y violín.

"El elevado número de matrículas y las listas de espera existentes en distintas disciplinas demuestran el interés que despierta la oferta formativa del centro y, como viene siendo habitual, septiembre volverá a ser un mes importante para completar los grupos con la asignación de las plazas vacantes” Ana Llopis — Directora del Centre Municipal de les Arts de Burriana

En Danza existen listas de espera para Pre Danza, dirigida a alumnado de 6 y 7 años, y Reeducación Postural C, mientras que en Artes Plásticas se han completado los grupos de Artes Plásticas Infantil, para alumnado de 8 y 9 años; Arte Juvenil; Cerámica D y E; Dibujo y Pintura Sénior A, y Torno Cerámico.

Cabe mencionar que se abrirá un nuevo plazo de matrícula del 1 al 11 de septiembre para adjudicar las plazas que han quedado vacantes tras el periodo ordinario. La asignación de estas plazas será exclusivamente presencial.

Las personas interesadas deberán acudir al centro de lunes a viernes, de 9.00 a 13.00 horas. Para formalizar la matrícula será imprescindible aportar un certificado de titularidad bancaria.

Nuevas propuestas formativas

Además de la amplia oferta habitual de Música, Danza, Artes Plásticas y Teatro, el curso 2026-2027 cuenta con nuevas propuestas formativas destinadas a diferentes franjas de edad.

Entre las novedades destaca “Música es vida”, dirigida al colectivo sénior y en la que se trabajará música, canto y movimiento, con una cuota mensual de 7,11 euros.

En el área de Danza, también para la franja sénior, se abren un nuevo grupo de “Reeducación Postural” y otro de “A ballar!”, ambas actividades con una tasa mensual de 11,88 euros cada una.

Asimismo, el área de Artes Plásticas amplía su programación con “Dibujo Digital”, destinada a alumnado juvenil y adulto y con una cuota mensual de 10,74 euros, y “Teoría y práctica del dibujo”, dirigida al alumnado adulto y con el mismo coste mensual.