El Consejo Escolar de Almassora propone como no lectiva toda la semana de Santa Quitèria de 2027
El Ayuntamiento solicita a la Conselleria de Educación que los días 17, 18 y 19 de mayo sean declarados festivos escolares, sumándose a los días no lectivos del 20 y 21 de mayo, que se recuperarán en diciembre.
El Consejo Escolar Municipal de Almassora ha acordado proponer a la Conselleria de Educación que los días 17, 18 y 19 de mayo de 2027 sean declarados festivos escolares, con el objetivo de que el alumnado del municipio pueda disfrutar de toda la semana de las fiestas patronales en honor a Santa Quitèria sin actividad lectiva.
La propuesta permitirá completar los días no lectivos ya previstos para el 20 y 21 de mayo, de manera que los estudiantes no tendrán que acudir a las aulas durante toda la semana grande de las fiestas patronales. Para compensar estas jornadas, el Consejo Escolar Municipal ha acordado recuperar los días lectivos el 22 y 23 de diciembre de 2027, garantizando así el cumplimiento del calendario escolar establecido por la Conselleria de Educación.
Remición a la Conselleria de Educación
La propuesta será remitida ahora a la Conselleria de Educación, que será la encargada de aprobar definitivamente el calendario escolar del próximo curso.
Asimismo, el calendario contempla los dos festivos locales que corresponden al municipio para el curso 2026-2027. Estos serían el lunes 5 de abril, festividad de San Vicente, y el sábado 22 de mayo, día de Santa Quitèria. Estos dos festivos deben ser ahora aprobados en pleno.
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