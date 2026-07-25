Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agenda del fin de semanaIncendio en la VallAccidente AP-7Radares que más multanPolémica ley antitabacoEscapadas secretas
instagramlinkedin

El Consejo Escolar de Almassora propone como no lectiva toda la semana de Santa Quitèria de 2027

El Ayuntamiento solicita a la Conselleria de Educación que los días 17, 18 y 19 de mayo sean declarados festivos escolares, sumándose a los días no lectivos del 20 y 21 de mayo, que se recuperarán en diciembre.

El Consejo Escolar Municipal de Almassora ha solicitado que toda la semana de Santa Quitèria de 2027 sea no lectiva.

El Consejo Escolar Municipal de Almassora ha solicitado que toda la semana de Santa Quitèria de 2027 sea no lectiva. / ERIK PRADAS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Concha Marcos

Vila-real

El Consejo Escolar Municipal de Almassora ha acordado proponer a la Conselleria de Educación que los días 17, 18 y 19 de mayo de 2027 sean declarados festivos escolares, con el objetivo de que el alumnado del municipio pueda disfrutar de toda la semana de las fiestas patronales en honor a Santa Quitèria sin actividad lectiva.

La propuesta permitirá completar los días no lectivos ya previstos para el 20 y 21 de mayo, de manera que los estudiantes no tendrán que acudir a las aulas durante toda la semana grande de las fiestas patronales. Para compensar estas jornadas, el Consejo Escolar Municipal ha acordado recuperar los días lectivos el 22 y 23 de diciembre de 2027, garantizando así el cumplimiento del calendario escolar establecido por la Conselleria de Educación.

Remición a la Conselleria de Educación

La propuesta será remitida ahora a la Conselleria de Educación, que será la encargada de aprobar definitivamente el calendario escolar del próximo curso.

Noticias relacionadas y más

Asimismo, el calendario contempla los dos festivos locales que corresponden al municipio para el curso 2026-2027. Estos serían el lunes 5 de abril, festividad de San Vicente, y el sábado 22 de mayo, día de Santa Quitèria. Estos dos festivos deben ser ahora aprobados en pleno.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El FIB deja un Benicàssim a medio gas en pleno verano: 'Facturamos entre un 50% y un 60% menos que un fin de semana normal
  2. Un pueblo de Castellón descubre un refugio de la Guerra Civil durante la remodelación de una travesía
  3. Cierra una playa de Castellón en plena ola de calor
  4. Un pueblo de Castellón volverá a iluminar el cielo con un espectáculo de 300 drones en la playa
  5. Cogida en las fiestas de Moncofa: el toro cornea a un joven y lo levanta dos veces en el aire
  6. Panoramic invertirá 150 millones para crear más de 500 viviendas en Moncofa: terminada la primera fase
  7. Fallece de forma repentina Luis López, ganadero de toros bravos y vecino de Geldo
  8. Un 'sí' para la historia: la emotiva pedida de mano durante el desembarco de Moncofa

El Consejo Escolar de Almassora propone como no lectiva toda la semana de Santa Quitèria de 2027

El Consejo Escolar de Almassora propone como no lectiva toda la semana de Santa Quitèria de 2027

El Centre Municipal de les Arts de Burriana registra 1.122 matrículas en el periodo ordinario para el próximo curso

El Centre Municipal de les Arts de Burriana registra 1.122 matrículas en el periodo ordinario para el próximo curso

Vilafamés aprueba las bases para impulsar el plan de gestión indirecta del PAI la Foia

Vilafamés aprueba las bases para impulsar el plan de gestión indirecta del PAI la Foia

Mercadona ya tiene fecha de apertura en l’Alcora: así será el nuevo supermercado y su transformación urbana

Mercadona ya tiene fecha de apertura en l’Alcora: así será el nuevo supermercado y su transformación urbana

Benicàssim abrirá el Centro de Día con 40 plazas este año y sumará el cupo municipal en 2027

Benicàssim abrirá el Centro de Día con 40 plazas este año y sumará el cupo municipal en 2027

Escapada secreta en Castellón: pueblos poco conocidos y con encanto para descubrir este verano

Todo listo para que Villores reúna a miles de personas en la 47 edición del Aplec dels Ports

Almassora ya tiene a sus seis referentes culturales de 2026: conoce a los premiados y cuándo será la gala

Almassora ya tiene a sus seis referentes culturales de 2026: conoce a los premiados y cuándo será la gala
Tracking Pixel Contents