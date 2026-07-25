Escapada secreta en Castellón: pueblos poco conocidos y con encanto para descubrir este verano
Estos municipios de Castellón reúnen pozas cristalinas, cascadas y rutas arboladas para disfrutar del verano sin aglomeraciones
La provincia de Castellón guarda en su interior un auténtico mapa de localidades donde escaparse este verano. Desde El Periódico Mediterráneo nos adentramos en las comarcas castellonenses para descubrir cinco municipios poco conocidos que conservan su espíritu rural y su riqueza paisajística.
Este itinerario va desde la comarca del Baix Maestrat hasta el Alto Palancia, y combina pozas cristalinas, deportes de aventura y senderos a la sombra para huir de las altas temperaturas y de las masificaciones sin salir de nuestra tierra.
Ribesalbes es una joya escondida a tan solo 30 minutos de la capital de La Plana. Con 1.169 habitantes, este municipio destaca por un entorno natural único, abrazado por la desembocadura del río Millars en el embalse del Sitjar. Su paraje ofrece al visitante un refugio de tranquilidad con multitud de actividades para romper con la rutina y desconectar del bullicio, todo a un paso de la ciudad.
Actividades para hacer en Ribesalbes
- Zona de baño en las pozas del rio Mijares
- Paseo en Kayak o Paddle surf por el embalse del Sitjar
- Rutas de senderismo en la montaña
- Visita al Museo de la Baronía
- Comida al aire libre en los merenderos junto al pantano
En el extremo norte de la provincia, La Pobla de Benifassà es un viaje en el tiempo y un espectáculo natural. Ubicado en la comarca del Baix Maestrat y con apenas 229 habitantes, este municipio es la puerta de entrada a un parque natural único, famoso por albergar pinturas rupestres declaradas Patrimonio de la Humanidad. El imponente embalse de Ulldecona completa un entorno natural donde la tranquilidad, los bosques y las rutas entre barrancos invitan a desconectar por completo.
Actividades para hacer en La Pobla de Benifassà
- Baño y deportes acuáticos en el embalse de Ulldecona
- Rutas de senderismo por el Parque Natural de la Tinença de Benifassà
- Visita a las pinturas rupestres en la Cova dels Rossegadors
- Picnic y jornada al aire libre en los merenderos junto al pantano
- Recorrido por el casco histórico y el Monasterio de Santa María de Benifassà
Cirat es otro de los tesoros ocultos del interior de Castellón. En pleno corazón de la comarca del Alto Mijares, este pequeño municipio de 220 habitantes destaca por un entorno de montaña impresionante, famoso por sus pozas cristalinas y sus espectaculares cascadas. Además, el pueblo destaca por la presencia del highline, atrayendo a apasionados del deporte de aventura de todo el panorama nacional.
Actividades para hacer en Cirat
- Baño refrescante en las pozas
- Ruta senderista acuática
- Picnic y descanso en el área recreativa junto al río
- Paseo por el casco histórico de origen musulmán y la Torre del Conde de Cirat
- Rutas de montaña y miradores por el entorno del Alto Mijares
Si lo que buscas es aire puro y paisajes de postal, Villahermosa del Río reúne todos los ingredientes. Ubicado en un entorno montañoso a los pies del Penyagolosa, este pequeño municipio de 473 habitantes guarda algunos de los rincones acuáticos más impactantes de la provincia. Este paraje combina pozas naturales de agua helada, cascadas que brotan de la piedra, rutas de distintos niveles y mucho más. El viajero encuentra el sitio perfecto para conocer sus senderos y dejar atrás el calor estival.
Actividades para hacer en Villahermosa del Río
- Baño en las pozas de agua helada del río Carbo
- Ruta de senderismo hasta la cascada del río Carbo
- Aventura y escalada en la vía ferrata de la Muela o la Mina
- Ascensión al macizo del Penyagolosa a través de sus senderos
- Visita al casco urbano de trazado medieval y la iglesia de la Natividad
El Toro ofrece una escapada diferente en el interior castellonense. Este municipio del Alto Palancia cuenta con 256 vecinos y combina el atractivo de su castillo e historia medieval con la gastronomía de la trufa y la frescura de sus parajes de río. Un rincón rural sin masificaciones donde el termómetro marca temperaturas más bajas e invita a pasear con calma entre bosques, el nacimiento del Río Palancia y
Actividades para hacer en El Toro
- Ruta por el nacimiento del río Palancia, el Estrecho del Cascajar y las pozas de la aldea El Molinar
- Ascensión a la Peñaescabia y los pinares de alta montaña
- Visita al castillo medieval, la Ermita de San Roque y el casco histórico
- Degustación de gastronomía local y trufa negra del Alto Palancia
- Visita a El polvorín, las instalación de la Guerra Civil
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