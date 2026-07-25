Escapada secreta en Castellón: pueblos poco conocidos y con encanto para descubrir este verano

La provincia de Castellón guarda en su interior un auténtico mapa de localidades donde escaparse este verano. Desde El Periódico Mediterráneo nos adentramos en las comarcas castellonenses para descubrir cinco municipios poco conocidos que conservan su espíritu rural y su riqueza paisajística.

Este itinerario va desde la comarca del Baix Maestrat hasta el Alto Palancia, y combina pozas cristalinas, deportes de aventura y senderos a la sombra para huir de las altas temperaturas y de las masificaciones sin salir de nuestra tierra.

Ribesalbes y su entorno natural / Mediterráneo

Ribesalbes es una joya escondida a tan solo 30 minutos de la capital de La Plana. Con 1.169 habitantes, este municipio destaca por un entorno natural único, abrazado por la desembocadura del río Millars en el embalse del Sitjar. Su paraje ofrece al visitante un refugio de tranquilidad con multitud de actividades para romper con la rutina y desconectar del bullicio, todo a un paso de la ciudad.

Mapa de Ribesalbes, Castellón.

Actividades para hacer en Ribesalbes Zona de baño en las pozas del rio Mijares

Paseo en Kayak o Paddle surf por el embalse del Sitjar

Rutas de senderismo en la montaña

Visita al Museo de la Baronía

Comida al aire libre en los merenderos junto al pantano

La Pobla de Benifassà / Mediterráneo

En el extremo norte de la provincia, La Pobla de Benifassà es un viaje en el tiempo y un espectáculo natural. Ubicado en la comarca del Baix Maestrat y con apenas 229 habitantes, este municipio es la puerta de entrada a un parque natural único, famoso por albergar pinturas rupestres declaradas Patrimonio de la Humanidad. El imponente embalse de Ulldecona completa un entorno natural donde la tranquilidad, los bosques y las rutas entre barrancos invitan a desconectar por completo.

Mapa de la ubicación de Puebla de Benifassà, Castellón.

Actividades para hacer en La Pobla de Benifassà Baño y deportes acuáticos en el embalse de Ulldecona

Rutas de senderismo por el Parque Natural de la Tinença de Benifassà

Visita a las pinturas rupestres en la Cova dels Rossegadors

Picnic y jornada al aire libre en los merenderos junto al pantano

Recorrido por el casco histórico y el Monasterio de Santa María de Benifassà

Cirat y su paraje natural / Mediterráneo

Cirat es otro de los tesoros ocultos del interior de Castellón. En pleno corazón de la comarca del Alto Mijares, este pequeño municipio de 220 habitantes destaca por un entorno de montaña impresionante, famoso por sus pozas cristalinas y sus espectaculares cascadas. Además, el pueblo destaca por la presencia del highline, atrayendo a apasionados del deporte de aventura de todo el panorama nacional.

Mapa de la ubicación de Cirat, Castellón.

Actividades para hacer en Cirat Baño refrescante en las pozas

Ruta senderista acuática

Picnic y descanso en el área recreativa junto al río

Paseo por el casco histórico de origen musulmán y la Torre del Conde de Cirat

Rutas de montaña y miradores por el entorno del Alto Mijares

Villahermosa del Río / Mediterráneo

Si lo que buscas es aire puro y paisajes de postal, Villahermosa del Río reúne todos los ingredientes. Ubicado en un entorno montañoso a los pies del Penyagolosa, este pequeño municipio de 473 habitantes guarda algunos de los rincones acuáticos más impactantes de la provincia. Este paraje combina pozas naturales de agua helada, cascadas que brotan de la piedra, rutas de distintos niveles y mucho más. El viajero encuentra el sitio perfecto para conocer sus senderos y dejar atrás el calor estival.

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Ascensión al macizo del Penyagolosa a través de sus senderos

Visita al casco urbano de trazado medieval y la iglesia de la Natividad

Entorno de El Toro / Mediterráneo

El Toro ofrece una escapada diferente en el interior castellonense. Este municipio del Alto Palancia cuenta con 256 vecinos y combina el atractivo de su castillo e historia medieval con la gastronomía de la trufa y la frescura de sus parajes de río. Un rincón rural sin masificaciones donde el termómetro marca temperaturas más bajas e invita a pasear con calma entre bosques, el nacimiento del Río Palancia y

Mapa de la ubicación de El Toro, Castellón.