Conmoción en el pueblo
Herido con tres cornadas en el toro de Artesa y antes de evacuar la pedanía de Onda por el incendio
El joven ha tenido que ser evacuado al Hospital de la Plana y poco después los vecinos de la localidad han recibido el ESAlert para abandonar el pueblo
Jornada negra para la pedanía ondense de Artesa. Y es que la que tendría que haber sido una nueva jornada festiva se ha convertido en un cúmulo de sucesos. En concreto, han sido dos, pero ambos han generado una evidente preocupación.
El primero de ellos, y el que también preocupa a las autoridades de Onda, es la importante cogida de un rodaor, conocido en la localidad como el Pijama, a quien uno de los toros de la tarde le ha asestado tres cornadas en el tórax, cuello y una pierna, según han confirmado a Mediterráneo fuentes de la Policía Local. El joven ha sido trasladado de inmediato al Hospital de la Plana, dada la gravedad de esas cornadas y los puntos en las que se localizan.
Suspensión de los actos
Por otra parte, poco después, las autoridades y la organización de los festejos suspendieron todas las actividades, al sonar en los dispositivos móviles, en torno a las 20.00 horas, el aviso del ESAlert que informaba de la evacuación de diferentes municipios, como Alcúdia de Veo, Tales, Alfondeguilla, Aín y la pedanía ondense de Artesa, además de diversas de las urbanizaciones existentes en torno a la carretera CV-230 en sentido a Onda.
- El FIB deja un Benicàssim a medio gas en pleno verano: 'Facturamos entre un 50% y un 60% menos que un fin de semana normal
- Un pueblo de Castellón descubre un refugio de la Guerra Civil durante la remodelación de una travesía
- Cierra una playa de Castellón en plena ola de calor
- Un pueblo de Castellón volverá a iluminar el cielo con un espectáculo de 300 drones en la playa
- Cogida en las fiestas de Moncofa: el toro cornea a un joven y lo levanta dos veces en el aire
- Panoramic invertirá 150 millones para crear más de 500 viviendas en Moncofa: terminada la primera fase
- Fallece de forma repentina Luis López, ganadero de toros bravos y vecino de Geldo
- Un 'sí' para la historia: la emotiva pedida de mano durante el desembarco de Moncofa