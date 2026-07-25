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Conmoción en el pueblo

Herido con tres cornadas en el toro de Artesa y antes de evacuar la pedanía de Onda por el incendio

El joven ha tenido que ser evacuado al Hospital de la Plana y poco después los vecinos de la localidad han recibido el ESAlert para abandonar el pueblo

Imagen de un toro exhibido en los festejos taruinos de Onda.

Imagen de un toro exhibido en los festejos taruinos de Onda. / Mediterráneo

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Josep Carda

Onda

Jornada negra para la pedanía ondense de Artesa. Y es que la que tendría que haber sido una nueva jornada festiva se ha convertido en un cúmulo de sucesos. En concreto, han sido dos, pero ambos han generado una evidente preocupación.

El primero de ellos, y el que también preocupa a las autoridades de Onda, es la importante cogida de un rodaor, conocido en la localidad como el Pijama, a quien uno de los toros de la tarde le ha asestado tres cornadas en el tórax, cuello y una pierna, según han confirmado a Mediterráneo fuentes de la Policía Local. El joven ha sido trasladado de inmediato al Hospital de la Plana, dada la gravedad de esas cornadas y los puntos en las que se localizan.

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Suspensión de los actos

Por otra parte, poco después, las autoridades y la organización de los festejos suspendieron todas las actividades, al sonar en los dispositivos móviles, en torno a las 20.00 horas, el aviso del ESAlert que informaba de la evacuación de diferentes municipios, como Alcúdia de Veo, Tales, Alfondeguilla, Aín y la pedanía ondense de Artesa, además de diversas de las urbanizaciones existentes en torno a la carretera CV-230 en sentido a Onda.

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