Mercadona ya tiene fecha de apertura en l’Alcora: así será el nuevo supermercado y su transformación urbana

Las obras del nuevo Mercadona de l’Alcora avanzan conforme al calendario previsto. Según han indicado los técnicos y la dirección de obra, el supermercado estará terminado el próximo 30 de noviembre, fecha para la que también habrá concluido la urbanización de todo su entorno.

La actuación transforma los terrenos que ocupaba la antigua fábrica de Azulejos Plaza. Se trata de un ámbito de propiedad privada de aproximadamente 19.100 metros cuadrados, urbanizado por la empresa Azuliber 1 S. L., perteneciente al Grupo Pamesa.

El proyecto contempla la creación de nuevos viales, zonas verdes y una rotonda que mejora la conexión con el casco urbano a través de la zona del Camí Nord.

Urbanizacion alrededor del nuevo Mercadona de l'Alcora. / Nomdedeu

Del total de la superficie, 7.783,52 metros cuadrados se destinarán a uso comercial. En este espacio se construye el nuevo supermercado Mercadona, que contará con un aparcamiento exterior con capacidad para alrededor de 100 vehículos.

Nuevas oportunidades para viviendas y servicios

El alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, ha mostrado su satisfacción por el buen ritmo de ejecución de las obras y ha destacado las posibilidades de crecimiento que ofrece el desarrollo urbanístico de esta zona.

Junto a la parcela ocupada por el supermercado queda disponible otra superficie alargada en la que podrían construirse viviendas. También se ha reservado una parcela, separada por uno de los nuevos viales, para la implantación de actividades y servicios terciarios.

Todo el ámbito estará conectado mediante una urbanización dotada de calles, zonas verdes, espacios ajardinados y servicios públicos modernos.

Redes de servicios y espacios accesibles

El proyecto incluye la instalación de nuevas redes de agua potable, saneamiento, gas, telecomunicaciones y alumbrado LED, además de una infraestructura eléctrica adaptada a las necesidades del futuro desarrollo de la zona.

La actuación incorpora asimismo zonas ajardinadas con especies autóctonas, mobiliario urbano accesible, señalización para ordenar el tráfico y medidas destinadas a garantizar la accesibilidad universal.

Rotonda de acceso al futuro Mercadona de la localidad. / Nomdedeu

Las áreas verdes también se extenderán por los terrenos colindantes con el supermercado. La urbanización limita en su parte inferior con las instalaciones de la empresa Mayolica y, en la zona más elevada, con una parcela perteneciente a Inalco.

La nueva rotonda permitirá mejorar la circulación y facilitará el acceso al casco urbano, reforzando la integración de este nuevo espacio comercial y residencial con el resto del municipio.

Regeneración de antiguos espacios industriales

Falomir ha señalado que la transformación de los terrenos de Azulejos Plaza, al igual que la futura actuación en la antigua azulejera Sanchis, supone un paso decisivo en el proceso de regeneración urbana de l’Alcora. «El municipio aprovecha su propio suelo, recuperando espacios industriales obsoletos y convirtiéndolos en áreas de uso residencial, comercial y dotacional», ha destacado el alcalde.

La actuación permitirá recuperar una zona degradada y abrirá nuevas posibilidades de desarrollo económico, comercial y social para la localidad. Desde el Ayuntamiento se considera que el proyecto representa un avance importante hacia un modelo de crecimiento más eficiente, sostenible y adaptado a las necesidades actuales de la ciudadanía.

Según Falomir, los terrenos de Azulejos Plaza y los de la antigua fábrica Sanchis se están convirtiendo en espacios emblemáticos del nuevo crecimiento urbano del municipio. «Estamos hablando de un modelo de ciudad que recupera su propio suelo para darle nuevos usos, adaptados a las necesidades actuales de vivienda, servicios y bienestar», ha afirmado.

El actual supermercado cerrará tras el traslado

L’Alcora cuenta actualmente con otro establecimiento de Mercadona situado cerca de la nueva urbanización, en la planta baja de un edificio residencial.

Este supermercado dejará de funcionar cuando concluyan las obras del nuevo establecimiento y se produzca su apertura al público, prevista a partir del 30 de noviembre.