Onda llena agosto de actividades infantiles con la campaña ‘Agost a la Biblio’

El Ayuntamiento de Onda, a través de la Biblioteca Municipal, ha preparado la campaña Agost a la Biblio, una programación estival que incluye talleres, cuentacuentos, cine y actividades infantiles para llenar de cultura y ocio educativo el mes de agosto. La campaña busca mantener la biblioteca como un espacio activo durante las vacaciones, fomentando el hábito lector y el aprendizaje lúdico entre los más pequeños.

La programación arrancará el próximo lunes 3 de agosto con una innovadora sesión de Estimulació per a bebés en l’aigua, dirigida a niños de 6 a 12 meses, que incluirá cuentos, canciones y juegos relacionados con el agua en la sala de actividades de la Biblioteca.

Asimismo, todos los martes de agosto, los días 4, 11, 18 y 25, la sala infantil de la Biblioteca se transformará en un espacio lúdico con la iniciativa Juguem a la Biblio, que ofrecerá multitud de juegos para todas las edades sin necesidad de inscripción previa.

Cartel con las actividades previstas para agosto. / Mediterráneo

Al respecto, el concejal de Cultura y Juventud de Onda, Daniel Álvaro, ha destacado: “Tenemos claro que la cultura y el aprendizaje no se van de vacaciones”. “Queremos que nuestras instalaciones sigan siendo espacios vivos y que la biblioteca continúe siendo un lugar donde aprender, jugar y disfrutar de la cultura también durante el verano”, ha añadido.

Miércoles didácticos y ‘Dijous de cine’

Los miércoles estarán reservados para la creatividad y la imaginación en el salón de actos de la Casa de la Cultura. El día 12 de agosto se celebrará el taller didáctico Desmuntant tabús, donde los participantes, preferentemente de 7 a 12 años, construirán un mural colectivo a partir de la reproducción de obras del artista Keith Haring.

Los días 19 y 26 de agosto será el turno de los más pequeños con los cuentacuentos y actividades Anem a caçar un ós y Per què hi ha tantes pedres al fons dels rius?, dirigidos a menores de hasta 5 y 7 años, respectivamente.

Por su parte, la Sala La Cassola acogerá los Dijous de cine, una propuesta de entrada libre y apta para todos los públicos que proyectará éxitos de animación infantil: Elio, el día 13; Lilo & Stitch, el día 20, y Los tipos malos 2, el día 27 de agosto. Ninguna de estas sesiones requiere inscripción previa.

Todas las actividades programadas en Agost a la Biblio comenzarán a las 11.30 horas. Las propuestas que requieren inscripción previa ya tienen abierto el plazo de reserva a través del enlace bit.ly/bibondaestiu26, mientras que las sesiones de juegos y cine serán de acceso libre.