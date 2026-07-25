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Onda llena agosto de actividades infantiles con la campaña ‘Agost a la Biblio’

La programación incluye cine, talleres, cuentacuentos y juegos para ofrecer alternativas de ocio educativo durante las vacaciones

Onda ofrece una abundante programación para llenar las jornadas de los escolares durante las vacaciones de verano.

Onda ofrece una abundante programación para llenar las jornadas de los escolares durante las vacaciones de verano. / Mediterráneo

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Concha Marcos

Onda

El Ayuntamiento de Onda, a través de la Biblioteca Municipal, ha preparado la campaña Agost a la Biblio, una programación estival que incluye talleres, cuentacuentos, cine y actividades infantiles para llenar de cultura y ocio educativo el mes de agosto. La campaña busca mantener la biblioteca como un espacio activo durante las vacaciones, fomentando el hábito lector y el aprendizaje lúdico entre los más pequeños.

La programación arrancará el próximo lunes 3 de agosto con una innovadora sesión de Estimulació per a bebés en l’aigua, dirigida a niños de 6 a 12 meses, que incluirá cuentos, canciones y juegos relacionados con el agua en la sala de actividades de la Biblioteca.

Asimismo, todos los martes de agosto, los días 4, 11, 18 y 25, la sala infantil de la Biblioteca se transformará en un espacio lúdico con la iniciativa Juguem a la Biblio, que ofrecerá multitud de juegos para todas las edades sin necesidad de inscripción previa.

Cartel con las actividades previstas para agosto.

Cartel con las actividades previstas para agosto. / Mediterráneo

Al respecto, el concejal de Cultura y Juventud de Onda, Daniel Álvaro, ha destacado: “Tenemos claro que la cultura y el aprendizaje no se van de vacaciones”. “Queremos que nuestras instalaciones sigan siendo espacios vivos y que la biblioteca continúe siendo un lugar donde aprender, jugar y disfrutar de la cultura también durante el verano”, ha añadido.

Miércoles didácticos y ‘Dijous de cine’

Los miércoles estarán reservados para la creatividad y la imaginación en el salón de actos de la Casa de la Cultura. El día 12 de agosto se celebrará el taller didáctico Desmuntant tabús, donde los participantes, preferentemente de 7 a 12 años, construirán un mural colectivo a partir de la reproducción de obras del artista Keith Haring.

Los días 19 y 26 de agosto será el turno de los más pequeños con los cuentacuentos y actividades Anem a caçar un ós y Per què hi ha tantes pedres al fons dels rius?, dirigidos a menores de hasta 5 y 7 años, respectivamente.

Por su parte, la Sala La Cassola acogerá los Dijous de cine, una propuesta de entrada libre y apta para todos los públicos que proyectará éxitos de animación infantil: Elio, el día 13; Lilo & Stitch, el día 20, y Los tipos malos 2, el día 27 de agosto. Ninguna de estas sesiones requiere inscripción previa.

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Todas las actividades programadas en Agost a la Biblio comenzarán a las 11.30 horas. Las propuestas que requieren inscripción previa ya tienen abierto el plazo de reserva a través del enlace bit.ly/bibondaestiu26, mientras que las sesiones de juegos y cine serán de acceso libre.

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