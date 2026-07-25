Vilafamés aprueba las bases para impulsar el plan de gestión indirecta del PAI la Foia

El Ayuntamiento de Vilafamés ha dado el primer paso administrativo para desbloquear el futuro de la Foia, una zona residencial que arrastra desde hace décadas problemas urbanísticos y carencias en la prestación de servicios básicos. El pleno municipal ha aprobado por unanimidad las bases de programación que regularán la gestión indirecta del Programa de Actuación Integrada (PAI).

El acuerdo abre la puerta a la búsqueda de un agente urbanizador que se encargue de desarrollar el programa y ejecutar las actuaciones necesarias para completar la urbanización. El documento entra ahora en periodo de exposición pública, dentro de un procedimiento que todavía deberá superar diferentes fases antes de que puedan comenzar las obras.

El avance se produce, además, en un momento especialmente delicado para los propietarios, debido a la investigación que el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) mantiene abierta en relación con la situación urbanística de la zona. Estas pesquisas han generado inquietud entre parte del vecindario, aunque por el momento no se ha concretado públicamente su alcance ni la existencia de posibles responsabilidades.

Complejidad del enclave

La situación pone de manifiesto la complejidad de un enclave que, pese a estar contemplado por el planeamiento municipal como un sector susceptible de desarrollo, no ha culminado su proceso de urbanización. El Ayuntamiento defiende que la Foia es una zona urbanizable, ordenada y programada de acuerdo con el Plan General de Ordenación Urbana, y rechaza que se trate simplemente de suelo rústico sin posibilidades de desarrollo.

El alcalde, Abel Ibáñez, ha calificado la aprobación como un «hito histórico» que da respuesta a una problemática que Vilafamés lleva arrastrando durante décadas. El primer edil ha recordado que el anterior PAI fracasó hace alrededor de 20 años y dejó paralizado el desarrollo del sector.

«Por un lado, queda demostrado que este es un trabajo que se viene realizando desde hace muchos años y que da respuesta a un PAI fallido de hace dos décadas. Por otro, se evidencia que la Foia es una zona urbanizable, ordenada y programada según el PGOU», ha señalado.

Un largo camino administrativo

La aprobación de las bases no implica la urbanización inmediata de la Foia, pero sí permite activar el procedimiento para seleccionar una empresa o agente que asuma la gestión y presente una propuesta de desarrollo. El objetivo final es ejecutar las infraestructuras pendientes y garantizar los servicios básicos a los centenares de personas que residen en la zona.

El consistorio sostiene que el desbloqueo ha sido posible gracias a la colaboración con la Junta de la Comunidad de Propietarios de la Foia. Los contactos entre ambas partes se intensificaron a partir de 2022, año en el que se renovó la dirección de la entidad vecinal.

Ibáñez ha agradecido expresamente la implicación de Mayka, Visi, Virtu, Gabriel, Lidón y Myriam, cuya incorporación a la junta supuso, según el alcalde, «un giro de 180 grados» en una situación que llevaba años estancada.

Desde entonces, representantes municipales y propietarios han celebrado numerosas reuniones para resolver dudas, estudiar las alternativas jurídicas y urbanísticas y buscar una fórmula que permitiera reactivar el PAI. El Ayuntamiento insiste en que la redacción de las bases es el resultado de un proceso prolongado y no de una decisión adoptada de manera apresurada.

Respaldo de todos los grupos

La unanimidad alcanzada en el pleno supone también un respaldo político e institucional al desarrollo del sector. Todos los grupos municipales votaron a favor de las bases, una circunstancia que el alcalde ha interpretado como una muestra de que el futuro de la Foia se aborda como una cuestión de interés general.

«En este proceso no hay partidismo, solo un interés común por el pueblo y por mejorar la calidad de vida de centenares de vecinos y vecinas», ha manifestado Ibáñez.

El primer edil considera que el consenso demuestra que se ha seguido una línea de trabajo «larga, pero bien hecha» para tratar de resolver un problema heredado. Durante el proceso también han surgido discrepancias entre algunos propietarios, aunque el Ayuntamiento asegura que estas posiciones han sido minoritarias y no han alterado el rumbo general del proyecto.