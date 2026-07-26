Beachemprende analiza en Orpesa las oportunidades de la inteligencia artificial para impulsar los negocios
Bajo el lema Oportunidades de la IA para hacer negocio, el encuentro abordará cómo la inteligencia artificial, la comunicación digital, la marca personal y la estrategia financiera pueden ayudar a profesionales y empresas a mejorar su posicionamiento
El Restaurante Mirador de la Concha acogerá mañana, lunes 27 de julio, a partir de las 18:30 horas, una nueva edición de Beachemprende, la jornada organizada por la Concejalía de Comercio, Emprendedores, Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Orpesa, a través de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local.
Bajo el lema Oportunidades de la IA para hacer negocio, el encuentro abordará cómo la inteligencia artificial, la comunicación digital, la marca personal y la estrategia financiera pueden ayudar a profesionales y empresas a mejorar su posicionamiento, optimizar sus procesos y generar nuevas oportunidades.
La jornada tendrá como ponente destacada a Noelia Sierra, conferenciante, formadora corporativa y experta en marca personal, LinkedIn y venta estratégica, quien impartirá la charla De Invisible a Irresistible.
Exdirectiva de LinkedIn España y Portugal, Noelia Sierra ha sido reconocida por Favikon entre las diez principales expertas en LinkedIn de habla hispana a nivel global y es una de las embajadoras de esta red profesional más reconocidas de nuestro país. Además, es autora del libro De Líder a Referente: el poder de LinkedIn en el mundo empresarial ; y coautora de Crisis, Transformación y Evolución.
Más especialistas
El programa contará también con la participación de dos profesionales vinculados a la provincia de Castellón. Así, Ernest Roca, emprendedor y especialista en optimización empresarial, compartirá la ponencia De la crisis de 2008 a diseñar la libertad. Durante su intervención explicará cómo una experiencia familiar vivida durante la crisis económica le llevó a interesarse por la estrategia financiera, el emprendimiento y la protección patrimonial.
Por su parte, la periodista y comunicadora digital Laura Casas impartirá la charla Hackea el algoritmo: cómo dominar las redes. La ponente mostrará cómo profesionales y empresas pueden multiplicar su alcance, definir una identidad digital sólida y conectar estratégicamente con sus audiencias.
Esta nueva edición de Beachemprende refuerza la apuesta del Ayuntamiento de Orpesa por la innovación, la digitalización, el emprendimiento y la creación de nuevas oportunidades para el tejido empresarial local.
La participación es gratuita y las personas interesadas pueden inscribirse enviando un correo electrónico a beachemprende@gmail.com
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