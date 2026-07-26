Beachemprende analiza en Orpesa las oportunidades de la inteligencia artificial para impulsar los negocios

El Restaurante Mirador de la Concha acogerá mañana, lunes 27 de julio, a partir de las 18:30 horas, una nueva edición de Beachemprende, la jornada organizada por la Concejalía de Comercio, Emprendedores, Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Orpesa, a través de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local.

Bajo el lema Oportunidades de la IA para hacer negocio, el encuentro abordará cómo la inteligencia artificial, la comunicación digital, la marca personal y la estrategia financiera pueden ayudar a profesionales y empresas a mejorar su posicionamiento, optimizar sus procesos y generar nuevas oportunidades.

La jornada tendrá como ponente destacada a Noelia Sierra, conferenciante, formadora corporativa y experta en marca personal, LinkedIn y venta estratégica, quien impartirá la charla De Invisible a Irresistible.

Imagen del cartel anunciados de la nueva edición de Beachemprende de Orpesa. / Mediterráneo

Exdirectiva de LinkedIn España y Portugal, Noelia Sierra ha sido reconocida por Favikon entre las diez principales expertas en LinkedIn de habla hispana a nivel global y es una de las embajadoras de esta red profesional más reconocidas de nuestro país. Además, es autora del libro De Líder a Referente: el poder de LinkedIn en el mundo empresarial ; y coautora de Crisis, Transformación y Evolución.

Más especialistas

El programa contará también con la participación de dos profesionales vinculados a la provincia de Castellón. Así, Ernest Roca, emprendedor y especialista en optimización empresarial, compartirá la ponencia De la crisis de 2008 a diseñar la libertad. Durante su intervención explicará cómo una experiencia familiar vivida durante la crisis económica le llevó a interesarse por la estrategia financiera, el emprendimiento y la protección patrimonial.

Por su parte, la periodista y comunicadora digital Laura Casas impartirá la charla Hackea el algoritmo: cómo dominar las redes. La ponente mostrará cómo profesionales y empresas pueden multiplicar su alcance, definir una identidad digital sólida y conectar estratégicamente con sus audiencias.

Esta nueva edición de Beachemprende refuerza la apuesta del Ayuntamiento de Orpesa por la innovación, la digitalización, el emprendimiento y la creación de nuevas oportunidades para el tejido empresarial local.

La participación es gratuita y las personas interesadas pueden inscribirse enviando un correo electrónico a beachemprende@gmail.com