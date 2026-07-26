La Vall avanza en la multimillonaria inversión que la situará a la ciudad en el mapa energético español

La alcaldesa de la Vall d’Uixó, Tania Baños, ha mantenido una reunión de trabajo con el vicepresidente de Sungrow Renewables, Winson Jiao, y responsables de la compañía para abordar el estado de tramitación del hub de almacenamiento energético que la empresa proyecta en el municipio. Con una inversión superior a los 150 millones de euros, se trata de la mayor inversión industrial de la historia reciente de la ciudad y de un proyecto llamado a convertir a la Vall d’Uixó en uno de los principales referentes de España en almacenamiento de energía.

Durante el encuentro, ambas partes han puesto en valor la buena colaboración existente entre el Ayuntamiento y la empresa. La alcaldesa ha trasladado el compromiso del consistorio de «seguir colaborando y agilizando, dentro de nuestras competencias y siempre con todas las garantías legales, la tramitación de un proyecto estratégico para el futuro de la ciudad».

El proyecto de la Vall ayudará a mejorar la estabilidad del suministro eléctrico a hogares y empresas / Mediterráneo

Baños ha destacado que «la Vall d’Uixó está preparada para liderar la nueva economía vinculada a la transición energética» y ha añadido: «Queremos que las empresas que apuestan por nuestro municipio encuentren una administración cercana, ágil y comprometida con el desarrollo económico».

Seguridad del suminstro eléctrico

El proyecto impulsado por Sungrow permitirá que la Vall d’Uixó se convierta en el principal polo de almacenamiento energético de España, reforzando la seguridad del suministro eléctrico para los hogares y para sectores industriales estratégicos como la cerámica. Además, supondrá un importante impulso para la economía local, favorecerá la contratación de empresas de la comarca durante su construcción y funcionamiento y generará cerca de un millón de euros anuales para las arcas municipales.

Tania Baños ha subrayado que «la llegada de inversiones internacionales como esta demuestra que la Vall d’Uixó genera confianza y ofrece estabilidad para desarrollar grandes proyectos industriales». En este sentido, ha señalado que España vive un momento de enorme atractivo para la inversión gracias, según ha defendido, a la estabilidad institucional y a las relaciones internacionales impulsadas por el Gobierno central.

La alcaldesa ha recordado que esta misma semana se han anunciado nuevas inversiones vinculadas a empresas chinas en la planta de Ford Almussafes y ha destacado que «la Vall d’Uixó también forma parte de ese movimiento que está situando a nuestro país como un destino preferente para proyectos industriales de alto valor añadido».

Finalmente, la primera edila ha asegurado que el Ayuntamiento continuará colaborando con todas las administraciones implicadas para favorecer el desarrollo de una inversión que, según ha afirmado, «marcará un antes y un después en el modelo económico de la ciudad» y consolidará a la Vall d’Uixó como referente en innovación, sostenibilidad e industria.