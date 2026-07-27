Almassora refuerza el control contra los vertidos ilegales: 25 sanciones y multas de hasta 12.000 euros

La Policía Local de Almassora ha abierto 25 expedientes sancionadores en lo que va de año por el abandono incontrolado de residuos en la vía pública y por incumplir la ordenanza municipal de recogida y tratamiento de residuos urbanos y ornato público.

Entre las infracciones tramitadas destaca una multa de 6.000 euros por dejar una estructura de madera junto a un contenedor en la calle Santa Tomás. También se ha impuesto una sanción de 1.000 euros por verter aceite y otros líquidos procedentes de vehículos en la vía pública o en lugares no autorizados, además de otra de 2.000 euros por depositar estructuras de metal cromado y rejillas en la calle Juan de Austria.

Llamamiento a la responsabilidad ciudadana

El concejal de Gestión de Residuos y Medio Ambiente, Juan Luis Marín, ha apelado a la responsabilidad y colaboración de vecinos y empresas para mantener el municipio limpio y evitar comportamientos incívicos que perjudican la imagen de Almassora y la convivencia.

"Es fundamental que tanto vecinos como empresas hagan un uso correcto del servicio de recogida de enseres y respeten la normativa vigente. Abandonar muebles o residuos voluminosos en la vía pública, fuera de los canales habilitados, no solo deteriora el entorno urbano, sino que también supone un coste añadido para las arcas municipales que, en definitiva, asumimos entre todos los almassorins", ha señalado Marín.

El edil ha recordado que la Policía Local actúa cuando detecta este tipo de infracciones y que el Ayuntamiento tramita posteriormente las sanciones correspondientes. "Seguiremos siendo firmes frente a estos comportamientos, pero también necesitamos la implicación de toda la ciudadanía. La mejor herramienta para mantener nuestro municipio en buenas condiciones es el compromiso de todos", ha remarcado.

La ordenanza municipal establece multas de 30 a 150 euros para las infracciones leves, de 151 a 6.000 euros para las graves y de 6.001 a 12.000 euros para las muy graves. En estos últimos casos, además de la sanción económica, se puede acordar la clausura temporal del establecimiento o instalación, así como la suspensión de la licencia durante un periodo de entre tres y seis meses.

Ecoparque y recogida de voluminosos

Marín también ha insistido en la importancia de utilizar el ecoparque y los puntos limpios de proximidad para mejorar los índices de reciclaje. El ecoparque municipal, situado en la calle del Ecoparque, en el Camino Pla de Museros, abre de lunes a sábado de 9.30 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas, mientras que los domingos funciona de 9.00 a 14.00 horas.

Para solicitar la recogida de residuos voluminosos, los vecinos deben llamar previamente al 964 341 013, donde se les asignará un día y una hora. El servicio se presta los viernes y sábados. La retirada de restos de poda también debe solicitarse con antelación a través del mismo número de teléfono.