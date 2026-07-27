Burriana lanza ayudas de hasta 15.000 euros para reformar edificios protegidos de su centro histórico

El Ayuntamiento de Burriana abre una nueva convocatoria de subvenciones para impulsar la conservación y rehabilitación de los inmuebles protegidos situados en el conjunto histórico de la ciudad. La iniciativa, promovida por la Concejalía de Patrimonio, cuenta con una partida inicial de 50.000 euros de fondos municipales.

Las ayudas están dirigidas a personas físicas o jurídicas propietarias de los edificios, arrendatarios que dispongan de una autorización expresa y comunidades de propietarios. Cada inmueble podrá recibir un máximo de 15.000 euros.

La convocatoria contempla tres líneas de subvenciones. La primera permitirá financiar hasta el 80% del presupuesto de las obras destinadas a rehabilitar fachadas, reparar revestimientos o realizar trabajos de pintura.

La segunda línea cubrirá hasta el 90% del coste de los proyectos de iluminación ornamental en inmuebles con protección integral, parcial o con un valor ambiental relevante. Una vez instalada, el Ayuntamiento asumirá la gestión de la iluminación, el consumo eléctrico y su mantenimiento.

La tercera modalidad financiará hasta el 60% del presupuesto de las reformas interiores, como la eliminación de humedades, la mejora de la accesibilidad o la adecuación de servicios esenciales. Para acceder a esta línea, la fachada deberá encontrarse en buen estado o ser rehabilitada de manera simultánea.

Los solicitantes podrán combinar varias líneas de actuación sin superar el límite máximo de 15.000 euros por edificio catastral. También podrán incluirse trabajos e inversiones realizados desde el 1 de junio de 2025.

Solicitudes hasta el 31 de agosto

El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el 31 de agosto. La tramitación podrá realizarse presencialmente en el registro municipal o de manera telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento. Esta última vía será obligatoria para las personas jurídicas.

Una vez concedidas las ayudas, los beneficiarios tendrán hasta el 31 de enero para ejecutar las actuaciones y presentar la documentación justificativa correspondiente.

A lo largo de la presente legislatura, el Ayuntamiento ha destinado 200.000 euros a este programa y ha concedido ya 22 subvenciones, a la espera de completar el procedimiento administrativo de la convocatoria de este año.

El objetivo municipal es favorecer la recuperación de las fachadas y los edificios emblemáticos de Burriana, poner en valor su legado arquitectónico y avanzar en la configuración de un museo modernista al aire libre.

Una ciudad convertida en museo

Esta convocatoria forma parte de la estrategia municipal para proteger y proyectar el patrimonio cultural e histórico de Burriana, así como para convertir sus calles en un atractivo para vecinos y visitantes durante todo el año.

Dentro de esta apuesta, el consistorio también ha logrado desbloquear junto a la Generalitat la situación administrativa del Museo de la Naranja, cerrado desde hace 14 años, con el propósito de asumir su gestión directa y garantizar su reapertura. Asimismo, trabaja en la adecuación del espacio que albergará el Museo Cardenal Tarancón, en el Racó de l’Abadia.

La concejala de Patrimonio, Suni Fandos, ha destacado que el patrimonio arquitectónico es «una de las mayores señas de identidad de Burriana» y ha señalado que el equipo de gobierno quiere ayudar a los propietarios a «embellecer, conservar y mantener en óptimas condiciones las joyas de nuestro conjunto histórico».

Fandos ha añadido que los avances en el Museo de la Naranja, el Museo Cardenal Tarancón y la recuperación de las fachadas emblemáticas permitirán configurar «un verdadero museo al aire libre» y ofrecer a Burriana un elemento diferencial frente a otros destinos de la provincia.

Según la edil, este atractivo cultural e histórico contribuirá a diversificar la oferta turística, atraer visitantes durante todo el año y avanzar en el modelo turístico impulsado por el Ayuntamiento.