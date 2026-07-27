El corneado el sábado en Artesa, pedanía de Onda, está en la UCI con pronóstico reservado

El joven rodaor de Onda, conocido como el Pijama, que resultó corneado por uno de los toros que se exhibieron este en la pedanía ondense de Artesa, se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario de la Plana, y su pronóstico es "reservado", según confirman a Mediterráneo fuentes sanitarias.

El aficionado taurino fue alcanzado por el astado en los festejos que se llevaban a cabo en la tarde de este sábado, poco antes de que se suspendieran por el avance de las llamas del incendio originado por la mañana en la Vall d'Uixó y que amenazan esta pedanía de Onda que, posteriormente, fue evacuada.

Traslado urgente

El joven tuvo que ser trasladado de urgencia al centro hospitalario ubicado en Vila-real, después de que el toro le asestara tres cornadas en el tórax, cuello y pierna, como confirmaron a este rotativo desde el consistorio. Unas heridas que obligaron a realizar ese traslado de emergencia, dada la gravedad de las heridas y los puntos en las que se localizaron las cornadas.

Cabe recordar que, poco después, las autoridades y la organización de los festejos suspendieron todas las actividades, al sonar en los dispositivos móviles, en torno a las 20.00 horas, el aviso del ESAlert que informaba de la evacuación de diferentes municipios, como Alcúdia de Veo, Tales, Alfondeguilla, Aín y la misma pedanía ondense de Artesa, además de diversas de las urbanizaciones existentes en torno a la carretera CV-230 en sentido a Onda.