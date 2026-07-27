Una de cal y una de arena en la Foya de Vilafamés: Con el plan urbanístico activado, llegan las primeras citaciones judiciales a los vecinos

En la misma semana, los vecinos de la Foya de Vilafamés han recibido una buena noticia y otra, aunque esperada, no tan buena. La primera era la aprobación en el pleno municipal de las bases de programación reguladoras de la gestión indirecta del PAI, lo que activa la tramitación que debería llevar al desarrollo de la urbanización y, por lo tanto, la regularización de las viviendas, ahora ilegales. La segunda es que los tribunales han empezado a citar a los vecinos investigados por el Seprona, algo más de cuarenta.

Este no es un paso inesperado. Los afectados sabían que más pronto o más tarde iba a suceder, pero tienen la sensación de que la vía penal está siendo muy ágil, teniendo en cuenta que la Guardia Civil empezó a tomar declaración a los afectados hace unas semanas.

El procedimiento que se está llevando a cabo es el habitual. El Seprona abre una investigación a partir de una denuncia, tras comprobar los hechos, empieza a tomar declaración a las personas que presuntamente han cometido el delito y completado el expediente, deriva sus conclusiones al juzgado.

Al tratarse de un delito individual y no colectivo, dentro del mismo operativo, cada propietario tiene abierta su propia diligencia. Ante la gran cantidad de causas abiertas por el mismo motivo, los tribunales decidirán si se plantea como una macrocausa o como un procedimiento particular por cada investigado. En cualquier caso, mucho tendrían que cambiar las cosas para que todos los implicados no pasen por la fase de instrucción judicial, previa a la apertura de juicio oral.

"El resto de citaciones irán llegando"

Según Lidia Navas, la representante legal de la asociación que agrupa a los investigados, hasta este fin de semana había recibido una única citación, pero da por hecho que «el resto van a ir llegando poco a poco los próximos días».

Será gradual, como lo está siendo el paso por las dependencias de la Guardia Civil de los propietarios que construyeron sus casas en la Foya durante los últimos cinco años. A medida que lo hacen, Seprona solicita información al Ayuntamiento relacionada con la naturaleza de esas construcciones, lo que desencadena que el consistorio se vea obligado, como explicó recientemente el alcalde, Abel Ibáñez, a iniciar un expediente de restauración de la legalidad urbanística.

Un suma y sigue de motivos para estar preocupados, con el único alivio, aunque circunstancial, de la puesta en marcha del procedimiento admnistrativo con el que se busca encontrar a un agente urbanizador que se encargue de desarrollar el proyecto urbanístico.

A principios de noviembre

La primera citación la ha notificado a la abogada del afectado la sección de instrucción del tribunal de Instancia de Castelló, plaza número 2, que comunica la apertura de las diligencias previas para la investigación de un delito contra la ordenación del territorio. La persona citada deberá acudir al juzgado en calidad de investigada a principios del próximo mes de noviembre.

La abogada Lidia Navas insiste en que la urgencia con la que pedían que se aprobaran las bases de programación, que contaron con la unanimidad del pleno municipal celebrado el pasado jueves, se debía a que puede suponer un respaldo en la defensa de los vecinos investigados, al acreditar que no solo existe una intención de convertir ese suelo urbanizable no programado en una zona desarrollada, sino que se han dado los primeros pasos legales para que así sea.

Aunque remarca que a los investigados y al resto de vecinos con sus viviendas en situación irregular (más de 200) de nada les servirá ese trámite si no avanzan y se concretan los siguientes: la exposición pública del acuerdo, la presentación y resolución de las alegaciones y la fase de licitación para seleccionar a un de agente urbanizador, que sería el encargado de impulsar el proyecto.