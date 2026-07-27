L’Alcora prepara 17 días de Fiestas del Cristo con más de 150 actos: Conoce las novedades

L’Alcora se prepara para vivir unas Fiestas del Cristo 2026 marcadas por el refuerzo de la oferta musical y taurina y por el regreso de algunas de las actividades más reclamadas por los vecinos. El Ayuntamiento ha presentado un programa compuesto por más de 150 actos, que se desarrollarán durante 17 días, del 21 de agosto al 6 de septiembre.

El alcalde, Samuel Falomir, y la concejala de Fiestas, Vanessa Periz, han dado a conocer una programación que combinará las citas tradicionales con diferentes novedades y propuestas culturales, musicales, taurinas, deportivas, infantiles y gastronómicas. De hecho, el programa de actos se prevé aprobar este lunes, durante el desarrollo del pleno ordinario que celebra la corporación municipal.

El alcalde de l'Alcora, Samuel Falomir, y la edila Vanessa Periz han presentado la programación de las fiestas del Cristo. / Javier Nomdedeu

Una de las principales particularidades de esta edición es que el programa se ha elaborado teniendo en cuenta los resultados de la encuesta realizada por el consistorio al finalizar las fiestas de 2025. Entre las demandas incorporadas figuran el aumento del número de orquestas, la recuperación de la iluminación ornamental y la contratación de una ganadería de reconocido prestigio para el encierro de seis toros cerriles.

La cita taurina tendrá lugar el sábado 29 de agosto y contará con reses de Domínguez Camacho, uno de los hierros destacados del panorama taurino. Los seis astados del encierro, unidos a los aportados por peñas y empresas, elevarán a 18 el número total de toros cerriles de las fiestas.

La programación taurina se completará con entradas y pruebas de ganado, emboladas, exhibiciones de anillas y recortes y vacas enfundadas, entre otros actos.

Regresa la macrofiesta Tallarina

El programa también recupera dos propuestas especialmente demandadas: los Autos Locos, que alcanzarán su decimocuarta edición, y la macrofiesta Tallarina On Tour, que animará el Gran Baile de Disfraces.

Falomir ha destacado que la programación «combina tradición, participación y nuevas propuestas para llegar a públicos de todas las edades». El alcalde ha incidido en la utilidad de la consulta ciudadana para conocer los aspectos mejor valorados y detectar posibles mejoras.

«La encuesta nos ha permitido conocer qué aspectos funcionan y cuáles podíamos mejorar. Hemos tratado de dar respuesta a las principales demandas para seguir haciendo crecer unas fiestas que son de todo el pueblo», ha señalado.

Por su parte, Vanessa Periz ha explicado que se ha diseñado «una programación muy completa, con actividad prácticamente durante todo el día y en diferentes espacios de la localidad». La edil ha destacado especialmente el refuerzo de la oferta musical, con más orquestas y actuaciones destinadas a distintos públicos.

Proclamación, pregón y chupinazo

Las actividades comenzarán el viernes 21 de agosto con la visita institucional a las exposiciones. El sábado 22 se celebrarán el Concurso de Pesca, los Autos Locos y la proclamación de la reina de las fiestas, Balma Aparici Lozoya, y de sus damas de honor: Balma Cortés Grangel, Ariadna García Nebot, María Gil Garcés, Sara Muriach Tomás y Noa Yolanda Rodríguez Bermejo. El acto contará con Adela Maneus como mantenedora, mientras que Adrià Muñoz será el encargado de pronunciar el pregón.

El domingo 23 llegará una de las jornadas más participativas, con el almuerzo campestre, el Concurso de Paellas, el campeonato de guiñote y música en la Pista Jardín. Un día después tendrá lugar el Chupinazo, seguido del pasacalle y el Sopar de Pa i Porta, que concluirá con El Show de Moon y la macrodiscomóvil Bandalay XXL, con Óscar Martínez.

La primera semana incluirá también el homenaje a la tercera edad, con un concierto de Mocedades junto a la Agrupació Musical l’Alcalatén, la gran fiesta infantil, el parque acuático, la XXXVI Volta a Peu, actividades de kayak, teatro, flamenco, rock y la tradicional Ronda a la Reina y las Damas.

La coronación y el Baile de Gala estarán amenizados por las orquestas Kripton y Monkey Band.

El día grande del Cristo

Uno de los momentos centrales se vivirá el domingo 30 de agosto, festividad del Santísimo Cristo del Calvario. La jornada comenzará con el disparo de carcasas, el volteo general de campanas y la tradicional diana, y continuará con la eucaristía solemne, la ofrenda de flores y la procesión.

La música tendrá un protagonismo destacado durante las dos semanas de fiestas, con conciertos, festivales, orquestas, discomóviles y tardeos, además de las propuestas organizadas por establecimientos, peñas y colectivos locales.

El público infantil también contará con una amplia oferta de parques acuáticos, hinchables, talleres, rocódromo, tirolina y actividades de animación. Las fiestas concluirán el domingo 6 de septiembre con el pregón infantil, el espectáculo itinerante Flamingos, de Xarxa Teatre, la globotà y la tradicional traca final.

El alcalde y la concejala de Fiestas han agradecido la implicación de las comisiones de fiestas y toros, así como de las asociaciones, peñas, clubes, establecimientos, empresas y entidades colaboradoras.

«Detrás de cada actividad hay muchas horas de trabajo y un enorme compromiso que contribuyen a que las Fiestas del Cristo sean cada año más participativas y diversas», han resaltado.