Muere Ramon Lapiedra, hijo predilecto de Almenara y exrector de la Universitat de València

Almenara llora la pérdida de Ramon Lapiedra i Civera, hijo predilecto y una de las personalidades valencianas más destacadas en los ámbitos de la ciencia, la universidad, la política y la cultura. Su fallecimiento deja un profundo pesar en el municipio que le vio nacer y al que permaneció estrechamente vinculado durante toda su vida.

Como muestra de duelo y respeto, la alcaldesa, Estíbaliz Pérez, ha decretado tres días de luto oficial, durante los cuales las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta. La corporación también ha trasladado sus condolencias a la familia, las amistades y todas las personas que compartieron con Lapiedra su trayectoria personal y profesional.

Aprobado por pleno en 2023

El pleno del Ayuntamiento acordó por unanimidad, el 4 de abril de 2023, conceder a Ramon Lapiedra la distinción de Hijo Predilecto de Almenara, en reconocimiento a una trayectoria excepcional al servicio del conocimiento, la investigación, la universidad y la sociedad valenciana. También era hijo adoptivo de Sagunto.

Foto de abril de 2023 cuando entregaron, entre otros, el título de hijo predilecto a Ramon Lapiedra. / Ayuntamiento de Almenara

Nacido en Almenara en 1940, Lapiedra se licenció en Ciencias Físicas por la Universidad de Madrid y se doctoró en Física Teórica por las universidades de París y Barcelona. Desarrolló una brillante carrera académica como catedrático en las universidades de Barcelona, Santander y València, institución en la que posteriormente fue nombrado profesor emérito.

Entre 1984 y 1994 ejerció como rector de la Universitat de València, una etapa en la que impulsó una profunda modernización de la institución, consolidó sus estructuras democráticas y promovió su desarrollo científico, cultural y lingüístico.

Su prestigio le llevó a formar parte del Consell Valencià de Cultura entre 1998 y 2011. A lo largo de su trayectoria recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el Doctorado Honoris Causa por la Universitat Jaume I, la Medalla de Oro de la Universitat de València y la Medalla de Honor de la Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Su labor investigadora también estuvo vinculada al Centre National de la Recherche Scientifique de París. Lapiedra dejó una extensa producción científica y ensayística que lo convirtió en una figura de referencia tanto en el ámbito de la física teórica como en el pensamiento humanístico.

Compromiso con la sociedad valenciana

Junto a su actividad científica y universitaria, Ramon Lapiedra mantuvo un firme compromiso con la lengua, la cultura y la sociedad valencianas, así como con los valores democráticos. Durante la etapa final del franquismo promovió activamente la democracia, una implicación que llegó a provocar que fuera condenado por la dictadura.

Posteriormente, participó de manera activa en la vida pública e intelectual valenciana. Fue también presidente de la asociación cívica Valencians pel Canvi, desde donde impulsó iniciativas de reflexión y diálogo orientadas al progreso social, cívico y cultural.

La alcaldesa ha destacado que el municipio despide a una persona que "llevó el nombre de Almenara con orgullo" y que, gracias a su talento, trabajo y compromiso, alcanzó el máximo reconocimiento en los ámbitos científico, universitario, social y cultural, además de convertirse en un firme impulsor de los valores democráticos.

"Ramon Lapiedra ha sido un gran ejemplo y su legado científico, humanístico y político permanecerá para siempre unido a la historia de Almenara", ha señalado Pérez.

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Con su fallecimiento desaparece una figura clave de la ciencia, la cultura y la universidad valencianas, cuya contribución al conocimiento y a la sociedad ha trascendido generaciones. Su legado intelectual, académico, cultural, político y humano permanecerá ligado para siempre a la memoria de Almenara y del conjunto de la sociedad valenciana.