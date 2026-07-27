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Peñíscola estrena una terraza con vistas, cócteles y música en directo

El nuevo 'rooftop' de Palladium Hotel Peñíscola ofrece sesiones de DJ, actuaciones y coctelería de autor

El hotell Palladium de Peñíscola presenta una terraza completamente renovada.

El hotell Palladium de Peñíscola presenta una terraza completamente renovada. / Mediterráneo

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Concha Marcos

Peñíscola

Las noches de verano en Peñíscola suman una nueva propuesta desde las alturas. NIX Sky Bar, la terraza del Palladium Hotel Peñíscola, ha abierto sus puertas con una combinación de vistas panorámicas, cócteles de autor y música en directo a escasa distancia del casco antiguo.

El espacio, completamente reformado, busca convertirse en un punto de encuentro para disfrutar del atardecer y las primeras horas de la noche en un ambiente cuidado. Su ubicación permite contemplar algunos de los rincones más reconocibles de Peñíscola y ofrece una perspectiva privilegiada del litoral y de la ciudad histórica.

Cócteles y música desde las alturas

La propuesta gastronómica se centra especialmente en la coctelería. La carta incluye mojitos elaborados al momento con frutas frescas y tres cócteles de autor que se renuevan cada semana, con el objetivo de ofrecer alternativas diferentes a lo largo de la temporada.

La música es otro de los pilares de la terraza. De jueves a domingo, el espacio acoge actuaciones en directo, sesiones de DJ y diferentes performances. Durante el resto de la semana mantiene una programación más relajada, también acompañada de música, para quienes prefieran disfrutar de las vistas en un ambiente más tranquilo.

Otra foto del nuevo 'rooftop'.

Otra foto del nuevo 'rooftop'. / Mediterráneo

Una agenda para las noches de verano

Tras la celebración de la primera ‘Noche House’ el pasado 18 de julio, el calendario continuará el 31 de julio con Juanita Ramírez, que repetirá actuación el 2 de agosto, coincidiendo con el espectáculo de fuegos artificiales de Peñíscola.

La programación seguirá el 7 de agosto con Weis, el 8 de agosto con Fede y el 12 de agosto con una sesión de música DJ. El calendario previsto para este verano concluirá el 15 de agosto con una nueva ‘Noche House’.

Noticias relacionadas y más

La terraza también se presenta como uno de los enclaves desde los que contemplar el Piromusical de Peñíscola, gracias a su posición elevada y a las vistas abiertas sobre la localidad. Una alternativa para seguir los fuegos artificiales mientras se disfruta de la programación musical y de la oferta de coctelería.

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