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Asamblea general celebrada en Llucena

Seis grupos rurales unen fuerzas para dar futuro al interior con 150.000 € de la Diputación

Fedetcas define su hoja de ruta para impulsar el empleo, fijar población y dinamizar la economía local durante 2026

Foto de familia de la asamblea general anual de Fedetcas celebrada en Llucena.

Foto de familia de la asamblea general anual de Fedetcas celebrada en Llucena. / Mediterráneo

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Concha Marcos

Llucena

La Federación para el Desarrollo Territorial de la Provincia de Castellón (Fedetcas) ha celebrado en Llucena su asamblea general anual, un encuentro que ha permitido hacer balance de la gestión desarrollada durante el año pasado y definir la hoja de ruta de los proyectos conjuntos que se impulsarán a lo largo de 2026.

Durante la sesión, la entidad ha dado cuenta de la actividad realizada en el último ejercicio y ha presentado su plan de actuaciones para este año. Un programa que cuenta con el respaldo de la Diputación de Castellón y que dispondrá de una financiación de 150.000 euros.

Estos recursos permitirán poner en marcha nuevas iniciativas de cooperación entre los seis grupos de acción local, tanto rurales como pesqueros, que integran Fedetcas en la provincia. El objetivo es favorecer el desarrollo sostenible, fomentar la innovación y generar nuevas oportunidades económicas y sociales en el territorio.

Otra foto de la asamblea.

Otra foto de la asamblea. / Mediterráneo

El presidente de Fedetcas, Domingo Giner, ha destacado “el compromiso y la implicación de todos los socios, que trabajan cada día desde la proximidad para impulsar proyectos transformadores en nuestros municipios”.

Giner también ha subrayado la importancia de la cooperación como herramienta para afrontar el reto demográfico, fijar población, dinamizar la economía local y promover iniciativas innovadoras que garanticen el futuro del mundo rural y pesquero de Castellón.

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Con esta asamblea, Fedetcas refuerza el trabajo en red entre las entidades encargadas de gestionar fondos europeos y consolida la colaboración entre territorios. La federación pretende seguir generando oportunidades, combatir la despoblación y avanzar hacia un modelo de desarrollo más innovador, sostenible y cohesionado.

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