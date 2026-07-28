Extienden el plan de embellecimiento urbano
Benicàssim convierte sus pasos bajo la N-340 en grandes murales inspirados en su paisaje
El primer trabajo recrea las vistas del Desert de les Palmes, con las ruinas del antiguo monasterio carmelita y el Mediterráneo, mientras ya ha comenzado la transformación de otro paso peatonal muy utilizado por escolares
Los pasos inferiores que atraviesan la N-340 a su paso por el casco urbano de Benicàssim están cambiando de imagen. El Ayuntamiento ha extendido su plan de embellecimiento urbano a estos espacios de conexión, que comienzan a convertirse en grandes lienzos al aire libre con murales inspirados en el paisaje y el patrimonio local.
La primera intervención ya está terminada en el paso de mayores dimensiones, que permite tanto la circulación de vehículos como el tránsito de peatones. Este túnel conecta la zona del Ayuntamiento y la plaza de les Oliveres con el CEIP Santa Águeda, el cuartel de la Guardia Civil y la estación de tren.
Sus paredes muestran ahora una amplia panorámica del Desert de les Palmes. El mural reproduce las vistas desde uno de sus miradores, con las ruinas del antiguo monasterio de los padres carmelitas entre la vegetación y el mar Mediterráneo extendiéndose al fondo.
La obra ha transformado por completo un espacio hasta ahora funcional y de paso, llenándolo de color y trasladando parte del paisaje natural de Benicàssim hasta el corazón del casco urbano. La imagen acompaña durante todo el recorrido a peatones y conductores y convierte el túnel en una nueva ventana artística hacia uno de los enclaves más reconocibles del municipio.
Los trabajos se han trasladado ahora a un segundo paso inferior situado a pocos metros. En este caso se trata de un acceso exclusivamente peatonal, muy utilizado diariamente por los niños que se dirigen al colegio o regresan a sus viviendas en el casco urbano.
También lo atraviesan numerosos vecinos y visitantes que estacionan sus vehículos en las zonas de aparcamiento ubicadas al otro lado de la carretera para desplazarse después a pie hasta el centro. Las primeras labores de pintura ya han comenzado por parte de los artistas, aunque todavía no ha trascendido el diseño que ocupará sus paredes.
Más murales en playas y paseos
La intervención da continuidad al plan integral de embellecimiento urbano que el Ayuntamiento de Benicàssim ha desarrollado durante los últimos meses en diferentes puntos del municipio, especialmente en la zona marítima.
Entre las intervenciones realizadas se encuentra el mural del anfiteatro Pepe Falomir, que recrea un bosque mediterráneo, y el de la playa de Els Terrers, protagonizado por un paisaje marítimo con pequeñas embarcaciones.
El programa también ha incluido la instalación de 125 bancos fabricados con materiales reciclados en el paseo marítimo de la zona sur y la renovación progresiva de columnas y luminarias por modelos más eficientes y resistentes al ambiente marino.
Con la transformación de los pasos inferiores de la N-340, el arte urbano, que también fue implantado hace años en zonas de contenedores, abandona ahora la primera línea de playa y se adentra en el casco urbano para mejorar unos accesos utilizados cada día por cientos de peatones, escolares y conductores.
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