Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en La VallDeclaraciones de Pérez LlorcaDeclaraciones de Tania BañosArtillería de la Guerra CivilSe saltan las restriccionesVídeo capta origen incendio
instagramlinkedin

Extienden el plan de embellecimiento urbano

Benicàssim convierte sus pasos bajo la N-340 en grandes murales inspirados en su paisaje

El primer trabajo recrea las vistas del Desert de les Palmes, con las ruinas del antiguo monasterio carmelita y el Mediterráneo, mientras ya ha comenzado la transformación de otro paso peatonal muy utilizado por escolares

Vídeo: Mural bajo un paso inferior de la N-340 en Benicàssim

Vídeo: Mural bajo un paso inferior de la N-340 en Benicàssim

Eva Bellido

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Eva Bellido

Benicàssim

Los pasos inferiores que atraviesan la N-340 a su paso por el casco urbano de Benicàssim están cambiando de imagen. El Ayuntamiento ha extendido su plan de embellecimiento urbano a estos espacios de conexión, que comienzan a convertirse en grandes lienzos al aire libre con murales inspirados en el paisaje y el patrimonio local.

La primera intervención ya está terminada en el paso de mayores dimensiones, que permite tanto la circulación de vehículos como el tránsito de peatones. Este túnel conecta la zona del Ayuntamiento y la plaza de les Oliveres con el CEIP Santa Águeda, el cuartel de la Guardia Civil y la estación de tren.

Sus paredes muestran ahora una amplia panorámica del Desert de les Palmes. El mural reproduce las vistas desde uno de sus miradores, con las ruinas del antiguo monasterio de los padres carmelitas entre la vegetación y el mar Mediterráneo extendiéndose al fondo.

La imagen muestra las vistas desde el mirador del Desert de les Palmes.

La imagen muestra las vistas desde el mirador del Desert de les Palmes. / Eva Bellido

La obra ha transformado por completo un espacio hasta ahora funcional y de paso, llenándolo de color y trasladando parte del paisaje natural de Benicàssim hasta el corazón del casco urbano. La imagen acompaña durante todo el recorrido a peatones y conductores y convierte el túnel en una nueva ventana artística hacia uno de los enclaves más reconocibles del municipio.

Los trabajos se han trasladado ahora a un segundo paso inferior situado a pocos metros. En este caso se trata de un acceso exclusivamente peatonal, muy utilizado diariamente por los niños que se dirigen al colegio o regresan a sus viviendas en el casco urbano.

Dos artistas trabajan en pintar el otro mural bajo la N-340.

Dos artistas trabajan en pintar el otro mural bajo la N-340. / Eva Bellido

También lo atraviesan numerosos vecinos y visitantes que estacionan sus vehículos en las zonas de aparcamiento ubicadas al otro lado de la carretera para desplazarse después a pie hasta el centro. Las primeras labores de pintura ya han comenzado por parte de los artistas, aunque todavía no ha trascendido el diseño que ocupará sus paredes.

Más murales en playas y paseos

La intervención da continuidad al plan integral de embellecimiento urbano que el Ayuntamiento de Benicàssim ha desarrollado durante los últimos meses en diferentes puntos del municipio, especialmente en la zona marítima.

Entre las intervenciones realizadas se encuentra el mural del anfiteatro Pepe Falomir, que recrea un bosque mediterráneo, y el de la playa de Els Terrers, protagonizado por un paisaje marítimo con pequeñas embarcaciones.

El programa también ha incluido la instalación de 125 bancos fabricados con materiales reciclados en el paseo marítimo de la zona sur y la renovación progresiva de columnas y luminarias por modelos más eficientes y resistentes al ambiente marino.

Noticias relacionadas y más

Con la transformación de los pasos inferiores de la N-340, el arte urbano, que también fue implantado hace años en zonas de contenedores, abandona ahora la primera línea de playa y se adentra en el casco urbano para mejorar unos accesos utilizados cada día por cientos de peatones, escolares y conductores.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El FIB deja un Benicàssim a medio gas en pleno verano: 'Facturamos entre un 50% y un 60% menos que un fin de semana normal
  2. Un pueblo de Castellón descubre un refugio de la Guerra Civil durante la remodelación de una travesía
  3. Cierra una playa de Castellón en plena ola de calor
  4. Herido con tres cornadas en el toro de Artesa y antes de evacuar la pedanía de Onda por el incendio
  5. Un pueblo de Castellón volverá a iluminar el cielo con un espectáculo de 300 drones en la playa
  6. Cogida en las fiestas de Moncofa: el toro cornea a un joven y lo levanta dos veces en el aire
  7. Fallece de forma repentina Luis López, ganadero de toros bravos y vecino de Geldo
  8. Un 'sí' para la historia: la emotiva pedida de mano durante el desembarco de Moncofa

Benicàssim convierte sus pasos bajo la N-340 en grandes murales inspirados en su paisaje

Benicàssim convierte sus pasos bajo la N-340 en grandes murales inspirados en su paisaje

Figueroles vuelve tres siglos atrás en el tiempo para revivir su independencia

Peñíscola estrena una terraza con vistas, cócteles y música en directo

Peñíscola estrena una terraza con vistas, cócteles y música en directo

Muere Ramon Lapiedra, hijo predilecto de Almenara y exrector de la Universitat de València

Burriana lanza ayudas de hasta 15.000 euros para reformar edificios protegidos de su centro histórico

Burriana lanza ayudas de hasta 15.000 euros para reformar edificios protegidos de su centro histórico

Seis grupos rurales unen fuerzas para dar futuro al interior con 150.000 € de la Diputación

Seis grupos rurales unen fuerzas para dar futuro al interior con 150.000 € de la Diputación

El corneado el sábado en Artesa, pedanía de Onda, está en la UCI con pronóstico reservado

El corneado el sábado en Artesa, pedanía de Onda, está en la UCI con pronóstico reservado

Almassora refuerza el control contra los vertidos ilegales: 25 sanciones y multas de hasta 12.000 euros

Almassora refuerza el control contra los vertidos ilegales: 25 sanciones y multas de hasta 12.000 euros
Tracking Pixel Contents