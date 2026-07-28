Un pueblo de Castellón vuelve tres siglos atrás en el tiempo para revivir su independencia

Figueroles viajó el pasado domingo tres siglos atrás para revivir uno de los episodios más trascendentales de su historia: la segregación del municipio de Llucena. Decenas de vecinos se congregaron en las calles de la localidad para asistir a una representación histórica que devolvió al presente los acontecimientos que marcaron el nacimiento del municipio, enmarcada dentro de los actos de la XVI Semana Cultural y de la conmemoración del tricentenario de Figueroles (1726-2026).

La recreación, escrita y dirigida por el historiador local Amadeu Porcar y escenificada por el grupo de teatro Els Escalda-Sants, transportó al público hasta el 1 de agosto de 1726, fecha en la que se firmó la carta de segregación que otorgó a Figueroles su independencia administrativa de Llucena. Durante el acto también se procedió a la lectura pública de aquel documento histórico, acercando a los asistentes a un momento clave en la identidad del municipio.

La representación contó con la implicación de numerosos vecinos que dieron vida a los protagonistas de aquel episodio. El exalcalde de Figueroles, Luis Gregori Herrando, interpretó al entonces alcalde, Josep Bernat Escrig, mientras que el actual alcalde, Óscar Escrig, encarnó al Conde de Aranda, Buenaventura Pedro Abarca de Bolea Ximénez de Urrea, una figura decisiva en la firma de la carta de segregación. También participó el sacerdote natural de la localidad, quien representó al entonces obispo de Tortosa, monseñor Bartolomé Camacho Madueño.

El exalcalde de Figueroles, Luis Gregori (d) interpretó a su homólogo de hace 300 años. A su lado, el alcalde actual, Óscar Escrig, encarnó al Conde de Aranda. / Amadeu Porcar

Entre las escenas que despertaron una mayor ovación del público destacó la solemne entrada del obispo, montado sobre un burro, accediendo al casco urbano por la rotonda de Figueroles. Poco después llegaba otro de los momentos más espectaculares de la jornada: la aparición de los Condes de Aranda en una elegante carroza tirada por caballos y escoltada por soldados, una estampa que convirtió la plaza de J.M. Villalonga en un auténtico escenario del siglo XVIII.

El sonido de las campanas de la torre anunció la llegada de las principales autoridades civiles y eclesiásticas de la época, aumentando la emoción entre los asistentes. A la puesta en escena también se sumó el caballista local Juanjo Vilar, acompañado por un grupo de aficionados al mundo ecuestre, aportando realismo a la recreación.

Otra foto de familia que dejó el acto. / Amadeu Porcar

La música y la tradición también tuvieron un papel destacado gracias a la participación del Grup de Danses de Figueroles, que interpretó dos de las danzas más representativas del patrimonio local: el Ball de l'Anguila y la Dansa del Prim, enriqueciendo una representación que combinó historia, cultura y sentimiento de pertenencia.

Durante algo más de una hora, Figueroles convirtió sus calles en un escenario donde el pasado volvió a cobrar vida. El numeroso público siguió con atención cada escena de una representación que, más allá del espectáculo, sirvió para recordar el esfuerzo y la determinación de quienes lograron la independencia del municipio hace ahora trescientos años.

La recreación histórica se cerró entre aplausos y con la satisfacción de haber rendido homenaje a un acontecimiento que forma parte de la memoria colectiva de Figueroles. Una celebración que no solo permitió recordar el pasado, sino también reforzar el orgullo de un pueblo que, tres siglos después, continúa mirando a su historia como uno de los pilares de su identidad.