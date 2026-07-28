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La gran cita del caviar llega a Club Palasiet de Benicàssim 

El restaurante de Benicàssim ofrecerá una degustación de cinco variedades de caviar internacional maridadas con espumosos de Gramona

Club Palasiet, restaurante de referencia en Benicàssim con la mejor gastronomía saludable junto al Mediterráneo.

Club Palasiet, restaurante de referencia en Benicàssim con la mejor gastronomía saludable junto al Mediterráneo. / Martin Cox

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Ramón Pérez

Benicàssim

Club Palasiet, el restaurante panorámico sobre la bahía de Benicàssim, celebra este jueves 30 de julio una experiencia gastronómica única en la que el caviar de la más alta calidad será el gran protagonista. "Caviar Experience" llega al Club Palasiet de la mano de Royal Caviar, la primera firma importadora de caviar internacional en España. 

La cita comenzará a las 19:00 horas con una degustación de cinco variedades de caviar de procedencia internacional —Amur Beluga, Amur Osetra, Osetra iraní, Osetra ahumado y Baerii—, maridadas con los espumosos de Gramona, uno de los cavas de referencia en España. Todos ellos están considerados entre los mejores caviares del mundo, reservados habitualmente para restaurantes de alto nivel, muchos de ellos reconocidos por guías como la Michelin. Quienes lo deseen podrán además quedarse a disfrutar de una cena en el restaurante una vez finalizada la degustación.

Situado junto a Palasiet Wellness Clinic & Thalasso, en la zona norte de Benicàssim, Club Palasiet es uno de los restaurantes de referencia de la Costa Azahar por su cocina, la calidad de su producto y su privilegiada ubicación frente al Mediterráneo. El restaurante es conocido por sus jornadas gastronómicas temáticas: el ronqueo del atún de almadraba, que celebra cada junio; las dedicadas a la trufa, las setas y las verduras de temporada; y las centradas en pescados salvajes y carnes del interior de Castellón. Esta nueva cita dedicada al caviar se suma ahora a esa propuesta de alta cocina en Benicàssim. 

Para hacer una reserva, se puede contactar al teléfono 689 517 792 o al correo club@palasiet.com

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