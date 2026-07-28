El parque acuático de la Vall se 'estrena' antes de su apertura: Así ayuda contra el incendio

La evolución del incendio forestal de la Vall d’Uixó continúa condicionada por el humo, las altas temperaturas y las dificultades que encuentran los equipos de extinción para trabajar en determinadas zonas. Mientras los efectivos terrestres y aéreos tratan de consolidar el perímetro, cualquier recurso cercano puede convertirse en una ayuda importante para frenar el avance de las llamas.

En este contexto, el nuevo parque acuático de la Vall d’Uixó, que todavía no ha abierto sus puertas al público, está siendo utilizado por los medios aéreos del operativo para cargar agua y colaborar en las labores de extinción.

El momento, compartido por el propio Ayuntamiento, ha quedado recogido en un vídeo en el que puede verse cómo la aeronave se aproxima a las instalaciones del Paratge de Sant Josep, desciende sobre una de las piscinas e introduce el dispositivo de carga para abastecerse. Una vez recogida el agua, el helicóptero vuelve a ganar altura y se dirige hacia la zona del incendio.

La imagen resulta especialmente llamativa porque el recinto permanece cerrado y pendiente de la finalización de unas obras que no se completaron dentro de los plazos previstos. El parque, concebido como uno de los nuevos espacios de ocio familiar del municipio, ha terminado prestando su primer gran servicio antes incluso de recibir a sus primeros bañistas.

Un apoyo para los medios aéreos

El uso de las piscinas se produce en una jornada marcada por las complicaciones para el operativo. Según ha explicado el jefe del dispositivo, el bombero de la Diputación Fernando Pérez, la superficie afectada por el incendio se mantiene en torno a las 8.500 hectáreas.

Durante la noche, los equipos aprovecharon las condiciones para avanzar en los trabajos, aunque la humedad no alcanzó los niveles esperados. A lo largo de la mañana, una inversión térmica ha provocado que el humo quede acumulado en los valles, dificultando la visibilidad y el trabajo de algunos medios aéreos.

Esta situación ha impedido que determinadas avionetas de carga terrestre pudieran acceder a todos los puntos del incendio. Sin embargo, las unidades helitransportadas sí han podido operar y han sido dirigidas hacia las zonas consideradas más críticas.

Entre los frentes que más preocupan se encuentran el eje formado por Alcúdia de Veo, Tales y Benitandús, además de Alfondeguilla y el entorno del Montí de Onda. Los efectivos también trabajan para fijar el perímetro y evitar que el fuego vuelva a ganar terreno.

El jefe de la Sección Forestal del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, Fernando Pérez, ha advertido de que la ausencia visible de llamas puede ofrecer una falsa sensación de tranquilidad. Aunque el incendio no esté aumentando de extensión en algunos momentos, continúa desprendiendo humo y conserva capacidad para reactivarse cuando desaparezca la inversión térmica.

Recreaciones de cómo será el futuro parque acuático de la Vall d'Uixó / Mediterráneo

Un estreno muy distinto al previsto

El parque acuático debía haber abierto al público el pasado 1 de julio, pero la inauguración tuvo que aplazarse debido al retraso en las obras. El Ayuntamiento señaló entonces que la empresa adjudicataria no había cumplido ni el plazo inicial ni la prórroga concedida hasta finales de junio.

El complejo ocupa más de 5.000 metros cuadrados y contará con piscinas temáticas, toboganes, juegos de agua, zona de solárium, espacios verdes, vestuarios y otros servicios. Antes de abrir, todavía deberán finalizarse los trabajos pendientes y realizarse las comprobaciones técnicas necesarias.

Mientras esa apertura sigue sin fecha definitiva, las instalaciones ya han encontrado una utilidad inesperada: servir como punto de carga para uno de los helicópteros que combate el incendio forestal de la Vall d’Uixó.