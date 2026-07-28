En honor a Santa María Magdalena
Los toros de La Jotera y El Pilar ponen el broche a las fiestas de Moncofa
El Ayuntamiento destaca la respuesta masiva del público y estudia recuperar los actos suspendidos por el incendio de la Vall d’Uixó
Moncofa ha afrontado el final de las fiestas patronales en honor a Santa María Magdalena y, en la jornada de este martes, el protagonismo ha recaído en los actos taurinos. Y es que esta tarde se ha desarrollado la última exhibición de bou de carrer, con la suelta de dos toros de las ganaderías de La Jotera y El Pilar.
Los dos ejemplares han despertado una gran expectación entre los aficionados taurinos, que han llenado por completo el recinto de la vila de la localidad.
En esta última jornada taurina, los cadafals han estado repletos de peñistas, que han aportado el colorido festivo a una tarde marcada por las altas temperaturas. El intenso calor no ha impedido que el público haya optado por acudir al coso de Moncofa.
La concejala de Fiestas, María Teresa Alemany, ha señalado que han vivido "una semana de fiestas en la que vecinos y visitantes se han volcado en cada uno de los actos". Sin embargo, ha lamentado que, debido al incendio que se originó el sábado en la Vall d’Uixó, fuera necesario suspender la programación prevista para el domingo, además de una de las exhibiciones del sábado que ahora han podido celebrar.
Rescatar eventos
Alemany ha expresado su deseo de «poder recuperar alguno de estos actos y celebrarlo durante el verano o cuando la agenda de sus protagonistas lo permita».
Por su parte, el alcalde, Wences Alós, ha destacado «la participación masiva, sobre todo en los actos taurinos y en el desembarco de Santa María Magdalena».
El primer edil también ha lamentado que la situación provocada por el incendio obligara a suspender el Día de la Bici, la merienda-baile de jubilados y pensionistas y el espectáculo del Grup de Danses Biniesma.
«Han sido momentos complicados pero, finalmente, hemos podido celebrar la exhibición de los toros de La Jotera y El Pilar», ha concluido Alós.
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