Vacían una vivienda y abandonan los trastos en el campo de Burriana: sanciones de hasta 100.000 euros

El Ayuntamiento de Burriana ha abierto un nuevo expediente administrativo tras localizar un vertido ilegal de muebles y enseres domésticos procedentes del vaciado de una vivienda en el Camí La Pedrera. La actuación forma parte de los controles diarios y del refuerzo de la vigilancia contra el abandono de residuos tanto en el casco urbano como en las zonas rurales y agrícolas del municipio.

La investigación comenzó a partir de un informe elaborado por la Policía Local, que ha permitido establecer una vinculación indiciaria entre los residuos abandonados en suelo rústico y una licencia de obras de reforma concedida para un inmueble.

Diez días para retirar los residuos

Ante estos hechos, el consistorio ha requerido formalmente a los responsables de la vivienda para que, en un plazo de diez días hábiles, retiren los residuos y los entreguen correctamente a un gestor autorizado. También deberán acreditar documentalmente su gestión e identificar a la persona o empresa a la que, según manifestaron, encargaron el vaciado del inmueble.

La intervención responde también a las quejas trasladadas por agricultores y vecinos de las zonas periféricas durante los encuentros semanales de la iniciativa "Con Mis Vecinos". Los propietarios del Camí La Pedrera habían advertido de la proliferación de escombros, basura y enseres en el entorno.

Foto del vertido de residuos en el Camí La Pedrera. / Mediterráneo

Multas de hasta 100.000 euros

El abandono de este tipo de residuos puede dar lugar a la apertura de un procedimiento sancionador, de acuerdo con la Ley 7/2022 de residuos. Además, el Ayuntamiento puede ejecutar de forma subsidiaria la retirada a costa de las personas responsables e imponer multas coercitivas.

Al estar considerada una infracción grave, la conducta puede acarrear sanciones económicas de entre 2.001 y 100.000 euros.

Esta actuación se suma al expediente tramitado el pasado abril, cuando la Policía Local requirió a un propietario que retirara cuatro contenedores de grandes dimensiones desbordados de basura en la calle Argila. Los residuos estaban depositados en la vía pública sin cubrir y llegaron a ocupar parcialmente el carril bici, dificultando el tránsito y generando molestias y riesgos para peatones y ciclistas.

Recogida gratuita de voluminosos

El Ayuntamiento ha impulsado además varias campañas para recordar que Burriana dispone de un servicio gratuito de recogida de muebles y objetos voluminosos, así como para advertir de las consecuencias de abandonar estos residuos en las calles o en terrenos agrícolas.

El alcalde y responsable de Seguridad Ciudadana, Jorge Monferrer, ha defendido una política de "tolerancia cero" frente a estas prácticas. "No vamos a permitir que la irresponsabilidad de unos pocos degrade nuestro entorno natural ni perjudique el trabajo de nuestros agricultores en el campo", ha señalado.

"Desde el consistorio estamos empleando todas las herramientas policiales y administrativas a nuestro alcance para rastrear, identificar y sancionar a quienes vierten residuos ilegalmente en todo nuestro término municipal", ha añadido Monferrer.

El alcalde ha insistido en que, al existir un servicio gratuito de recogida de voluminosos, el Ayuntamiento actuará "con total contundencia y firmeza contra cualquier atentado contra la salubridad y la imagen de la ciudad".